Här är Västanfors första test – ställs mot eliteserielaget efter sent återbud: "Riktigt roligt"

Det var tänkt att Västanfors IF skulle spela sin första träningsmatch mot Skutskär på lördag. Upplänningarna tvingades dock lämna återbud. Sedan dess har Västanfors letat för fullt efter en ny motståndare. Efter flera nej såg det länge dystert ut.

– Men så hörde Tillberga av sig, så det löste sig bra, säger Västanfors assisterande tränare Björn Forsberg till klubbens hemsida.

Tillberga kommer närmaste från en derbyförlust mot VSK Bandy. Försäsongspremiären för båda Västeråslagen vanns som väntat av "storebror" med 4–1.

Inför lördagens möte med Västanfors blir Tillberga förstås skyhöga favoriter. Dels med anledning av att det skiljer en division mellan lagen, men också med tanke på att laget redan hunnit vara på is en del.

Först på fredag kockan 21:20 genomför Västanfors sin första isträning – en träning som äger rum i ABB Arena Syd. Matchen mot Tillberga dagen därpå spelas också i samma arena.

– Blir spännande att spela mot ett elitserielag direkt. Det blir såklart tufft, men samtidigt riktigt roligt att komma igång och spela matcher, säger Björn Forsberg till klubbens hemsida.

Västanfors IF hoppas någon gång under nästa vecka kunna komma ut på is hemma på Fagerliden.

Västanfors träningsmatcher:

Lördag 2 september, kl. 15:00: Tillberga i ABB arena. Lördag 9 september, kl. 19:10: Gustavsberg i ABB arena.Söndag 10 september, kl. 10:50: Katrineholm i ABB arena. Lördag 16 september, kl. 17:20: Falun i ABB arena. Fredag 6 oktober, kl. 19:30: Tellus i ABB arena. Söndag 15 oktober kl. 14:20: Boltic i ABB arena. Söndag 29 oktober kl. 15:00: Rättvik i Rättvik arena.

Västanfors matcher i Supercupen:

Lördag 23 september, kl. 14:30: Örebro–Västanfors (spelas i Behrn arena, Örebro).Söndag 1 oktober, kl. 17:00: Nitro/Nora–Västanfors (spelas i Behrn arena, Örebro).Söndag 8 oktober, kl. 14:00: Peace & love city bandy–Västanfors (spelas i Rättvik).