Tillbergas stjärna på väg bort från moderklubben: "Hade gärna testat en toppklubb"

Han har spelat i Tillberga sedan skridskoskolan och är den spelare som är starkast förknippad med klubben. Men efter lagets degradering till allsvenskan har det dragits i mittfältaren Robin Andersson från alla möjliga håll och han har kopplats ihop med flera elitserieklubbar.

Nu berättar han att han fortfarande diskuterar med Tillberga men framför allt även med flera olika elitserieklubbar och det mest troliga är att det blir en ny klubbadress för 23-åringen till hösten efter att alla kontrakt brutits i samband med degraderingen.

– Det pågår dialog med flera klubbar och jag ska försöka att bestämma mig snart. Jag har en stor kärlek till Tillberga så klart men jag känner just nu att jag vill spela elitseriebandy och det kan jag inte göra i Tillberga. Det är vad jag känner just nu, säger Andersson som direkt efter uttåget ur elitserien först öppnade för en fortsättning i Tillberga.

Han berättar att han, efter en första kontakt, varit iväg och träffat flera klubbar och att en del av diskussionerna kommit ganska långt.

– Först har det ju kommit in som en intresseanmälan via telefon och sedan har det blivit lite mer med möten med några klubbar. Jag känner att jag vet vad de flesta av de klubbarna vill men jag har inte så mycket konkret att ta ställning till svart på vitt just nu utan det är lite upp till mig och jag känner att jag kommer att vilja ta ett beslut nu snart, inom de närmsta veckorna.

Vad är viktigt när du väljer en klubb att gå till?

– Det känns viktigt att jag kommer att trivas både på isen och utanför i den staden det blir, att det sociala fungerar. Sedan är det klart att det vore kul att testa att vara i en toppklubb, det har jag ju aldrig varit.

Så, är någon av de här klubbarna en toppklubb?

– Haha. Det beror på hur man definierar toppklubb.

