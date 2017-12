Broberg chockade Hammarby – så gick det i fredagens elitseriematcher

Edsbyn–Tellus 8–2 (4–1)

Målen: 1–0 (23) Tuomas Määttä (Daniel Burvall Jonsson), 2–0 (27, hörna) Oscar Wikblad (Daniel Burvall Jonsson), 3–0 (38, hörna) Mattias Hammarström (Joakim Svensk), 3–1 (41) Jonas Enander, 4–1 (46) Oscar Wikblad (Daniel Burvall Jonsson) 5–1 (46) Joakim Svensk (Tuomas Määttä), 5–2 (65) Stig Fischer, 6–2 (74) Oscar Wikblad (Hans Andersson), 7–2 (80) Mattias Hammarström (Joakim Svensk), 8–2 (82) Mattias Hammarström (Oscar Wikblad)

Hörnor: 10–3

Utvisningar: Edsbyn 2x10, Tellus 3x10

Domare: Jacob Liljegren

Publik: 883, Svenska Fönster Arena Edsbyn

Hammarby–Broberg 1–1 (0–1)

Målen: 0–1 (24) Jonas Engström, 1–1 (47, hörna) Jesper Jonsson (Ivan Lebedev)

Hörnor: 16-7

Utvisningar: Hammarby 3x10, Broberg 2x10

Domare: Adam Jokinen

Publik: 1 867, Zinkensdamms IP

Tillberga–Vänersborg 1-8 (1–4)

Målen: 0-1 (01) Mikko Lukkarila (Mathias Johansson), 0–2 (09, hörna) Joakim Hedkqvist, 1–2 (20, hörna) Måns Engström (Kim Barklund), 1–3 (33, hörna) Joakim Hedqvist, 1–4 (41) Joakim Hedqvist (Robin Öhrlund), 1–5 (45) Robin Öhrlund J (Richard Wallin-Kamperin), 1–6 (46) Joakim Hedqvist, 1–7 (63) Juho Liukkonen, 1–8 (79) Joakim Hedqvist

Hörnor: 6–7

Utvisningar: Tillberga 4x10, IFK Vänersborg 4x10

Domare: --

Publik: 129, ABB Arena Västerås

Bollnäs–Kalix 8–0 (6–0)

Målen: 1–0 (03) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 2–0 (22) Per Hellmyrs, 3–0 (29) Oskar Olsson (Ville Aaltonen), 4–0 (41) Patrik Nilsson (Christian Mickelsson), 5–0 (43, hörna) Per Hellmyrs (Marcus Ståhl), 6–0 (44) Marcus Ståhl, 7–0 (53, hörna) Ville Aaltonen (Marcus Ståhl), 8–0 (89) Patrik Nilsson (Samuli Helavouri)

Hörnor: 6–7

Utvisningar: Bollnäs 1x10, Kalix 2x10

Domare: Jonas Kandell

Publik: 925, Sävstaås IP Bollnäs

Motala–Västerås SK 2–5 (1–2)

Målen: 1–0 (12, straff) Erik Ivarsson, 1–1 (19) Martin Landström, 1–2 (33) Stefan Edberg, 1–3 (61) Mikael Olsson (Patrik Sjöström), 2–3 (80) Viktor Spångberg, 2–4 (87) Tobias Holmberg (Jacob Bucht), 2–5 (89) --

Hörnor: 4–9

Utvisningar: Motala 2x10, 1x5

Domare: Niclas Skog

Publik: 467, XL Bygg Arena Motala

