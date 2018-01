Fem snackisar från Kalix-Tillberga: "Vilket kvalitets avslut det var som fick avgöra"

Se även: Frohms kanon på tilläggstid räddade poäng för Kalix mot Tillberga

Matchstart klockan 14.00 på en fredag?

Ja bottenmötet startade redan klockan 14.00, vilket man var ensamma om. Övriga av fredagens matcher hade starttiderna 16.00 respektive 19.00. Förklaringen fick Bandypuls efter matchen från Tillbergas tränare Olle Wiberg. Tydligen hade just Tillberga föreslagit tiden för Kalix samt Bandyförbundet som godkände detta. " Det var en uppgörelse eftersom att det är dag före röddag. Vi kollade om det var okej för dem, det gjorde att vi kunde åka över dagen", sade han.

De yttre förutsättningarna

Redan innan matchstart hade det snöat en del, men en ny polerad is var ren från snö under delar av första halvlek. Dock skulle snön ställa till en del problem ändå när den fortsatte att falla matchen igenom. Under matchens gång fick vi se lite ovanliga studsar samt att en Tillberga-försvarare helt enkelt lät bollen vara då han trodde att den stannat utanför den delvis igensnöade linjen. Så var inte fallet och Kalix gjorde ett försök att ta sig in framför mål. Under andra halvlek gjorde snön sig påmind. Det märktes på spelet som blev allt mer chansartat.

Felpassningarnas halvlek

Utan att ha statistik på första halvlekens antal felpassningar så kan vi konstatera att de var många sådana. Båda lagen hade stora problem vilket märktes extra tydligt hos Kalix i början på matchen då de hade mest boll utav lagen. Egentligen blev inte kvaliteten på passningarna i andra så mycket bättre men där var spelet i sig mer chansartat på grund av snön.

De snabba vändningarna

Först var det Kalix tur att vända underläge till ledning. 1-1 målet satt efter 15.49, 2-1 kom efter 18.43. Samma typ av vändning stod Tillberga för i den andra halvleken när 2-2 och 2-3 kom inom loppet av tre minuter. Vi kan konstatera att lagen var bättre på att komma igen än att hålla i sina ledningar, därför logiskt med oavgjort tillslut.

Kvitteringen i sista sekunden

Kevin Sterner i Tillbergamålet fångade in ytterligare ett enkelt inspel från ett desperat Kalix. Men då blåser domare Petri Kuusela för frislag. Ett tiotal meter från Sterner föll en Kalixspelare, exakt hur och varför han föll ska jag låta ha osagt, men frislag var det dömt. Kalix valde att peta bollen lätt i sidled där Christian Frohm laddade på och satte bollen klockrent i mål. Vid Kuuselas bedömning ser det ut som att han pekar på att ett skott är det enda som kommer att hinnas med. Trots det petades alltså bollen i sidled innan skottet avfyrades. Och vilket kvalitets avslut det var som fick avgöra denna match. En match som annars inte bjöd på så mycket finlir.

