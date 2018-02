Försvarskampen – Bandypuls tar tempen på Villa och VSK: "Han har ingen koll på var han slår med klubban"

► Bandypuls visar alla matcher i kvalet till elitserien

En snabb titta på sluttabellen i Elitserien visar att Villa Lidköping släppt in minst antal mål under grundserien. VSK har släppt in något fler men är precis som Villa kända för sin tuffa och effektiva defensiv och lita på att försvaret blir en viktig nyckel även under kvartsfinalserien, inte minst för Villaliberon Martin Andreasson och kollegan i VSK, Stefan Edberg.

Vad går ni in i slutspelet med för känsla?

Martin Andreasson, libero Villa Lidköping: Det är lite blandat efter hur det blev mot Hammarby. Hade vi vunnit den matchen, som vi borde ha gjort, hade det ju känts bättre givetvis så det är lite bittert. Men nu är det en ny tävling med åtta lag istället för 14 och det är alltid speciellt att gå in i ett slutspel men jag tycker att vi har en god form på gång.

Stefan Edberg, libero VSK: Vi går in med en jättebra känsla och det ska bara bli jättekul. Serien har varit så jämn så man är riktigt laddad direkt från start nu.

Vad talar för er?

MA: Jag tycker att det är tajt, nästan 50/50. VSK fick ju hemmaplansfördelen så de kanske har 55/45 då men vi har visat tidigare att vi är bra på att slå ur underläge. Jag tycker att det känns lite som inför premiären när vi hade haft en dålig försäsong och Esplund var skadad. Jag tror inte att folk räknar med oss nu men jag tror att vi sluter oss samman.

SE: Vi är ett bättre lag än Villa helt enkelt, mycket mer kompletta. De har spets men vi är jämnare som lag och mer samspelta.

Vad talar emot er?

MA: Det troliga är ju att den här serien går till fler än tre matcher och om det blir så är ju den femte och sista i Västerås och det är såklart en fördel för dem. Sedan är Västerås bra så det vore ju ingen sensation om de vann över oss.

SE: Jag kan inte se någonting som talar emot oss egentligen men det är klart att om de åker runt och lyckas hålla i bollen i 90 minuter blir det svårt för oss att vinna. Vi vet ju att vi måste komma ut rejäla från början och har inte råd att göra något halvdant.

Vad är VSK:/Villas främsta styrka?

MA: VSK:s främsta styrka är Andreas Bergwall. Han är den bästa målvakten som finns så det är klart att det ger dem en trygghet.

SE: De tycker att de har ett bra passningsspel som de tror mycket på och det är deras största styrka. Sedan har de föryngrat lite så de har fått in mycket ny energi och så har de ju ett bra försvarsspel.

Vad är VSK:s/Villas största svaghet?

MA: De har precis som vi varit lite ojämna. Se på matchen när de mötte oss här hemma, då hade vi 5–0 i halvtid och vann med 6–1 och jag har varit med om andra liknande matcher mot dem så de kan ha sina svängningar. Att de kör med så mycket energi är en styrka för dem men de blir sårbara om de tappar bara lite av den energin.

SE: Jag tror att de kommer försöka leva på att hålla det tajt i försvaret och de kan bli lite för beroende av att de lyckas med det. Lyckas de inte helt med försvaret får de det tufft.

Vem spelar fulast i VSK/Villa?

MA: Stefan Edberg. Eller han spelar oftast ganska fair men hela tiden väldigt tufft och till slut blir det för mycket och då blir det lite fult. Sedan har de Micke Olsson som ofta åker runt och gör mycket fula smågrejer när ingen ser. Och till slut den lilla Folkesson, vad heter han? (Robin) Han åker gärna runt och försöker vara lite polis på isen, jag har inte fått något grepp om honom än.

SE: Martin Andreasson. Svarade han mig? Vi kan ju kolla utvisningsligan och jämföra. Han slår mycket med klubban och har inte alltid koll på var han slår och sedan kommer det ju en och annan rövtackling från honom också men det är bra att han spelar rejält, det gör jag också. Skillnaden mellan oss är att han också är verbalt väldigt ful, han snackar och hörs mycket även på isen och gnäller på domsluten.

Vem är bäst i VSK/Villa?

MA: Jag tycker att Simon Jansson är den bäste i VSK på många sätt, han sticker ut mest. Och sedan Bergwall också.

SE: Jesper Eriksson. Han är bra på det han gör och gjorde det bra med landslaget också. Det är en stabil och smart spelare.

Hur slutar serien och vem blir matchhjälte?

MA: Villa vinner serien med 3–1 och Johan Esplund blir hjälte. Han var ju med och sänkte Villa när han var i VSK så nu är det väl dags att han gör samma sak åt andra hållet.

SE: VSK vinner serien med 3–1 och jag tror att Tobias Holmberg kliver fram och blir hjälte. Han har visat bra form nu ett tag och kommer att dra iväg viktiga passningar och då kommer alla där uppe i anfallet att bli bra.

