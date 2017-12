Halvtid i elitserien – här är betygen på VSK hittills: "Har alla förutsättningar att dominera"

MÅLVAKT: +++

Vid 43-års ålder håller han fortfarande, världens bäste målvakt Andreas Bergwall. Hur han tänker kring framtiden och hur länge han tänkt hålla på talar han inte högt om men mellan stolparna i VSK låter han sitt spel tala för sig själv. Visst har han släppt in några bollar som det kanske inte hade varit omöjligt att ta men samtidigt har han kompenserat för det genom räddningar som sett helt omöjliga ut att göra.

BACKLINJE: ++++

Bortsett från någon enstaka dålig insats har VSK-försvaret varit säkerheten själva under seriens första halva. Inte en enda motståndares tränare/spelare har sagt annat än att försvaret är ett av seriens bästa och avundats styrkan och storleken i backlinjen. Ett varningens finger dock för insatser som den mot Edsbyn där även det annars så positionssäkra försvaret stundtals uppträdde som yra höns. VSK:s spel bygger på att den starka defensiven fungerar och när den inte gör det faller allt.

LÄS MER: Jansson skadad när VSK krigade till sig segern mot Motala: "Kunde knappt stödja på benet"

HALVOR: +++

Stora, tunga och jobbiga att möta. Oscar Gröhn och Simon Folkesson är spelare som sällan eller aldrig gör dåliga matcher för VSK. Men poängmässigt går det trögt. Med 0+8 poäng för Gröhn, varav de flesta assistpoängen kommit vid hörnor, och 0+3 för Folkesson finns det mer att önska på både vänster- och högerkanten i offensiven. Defensivt däremot är de spelskickliga halvorna tillsammans med försvarstrion del av ett av Sveriges främsta försvar.

MITTFÄLT: +++

Med rutinerade lagkapten Magnus Joneby, mångsidiga Jacob Bucht och ligans "mest underskattade" (för minst femte året i rad) Mikael Olsson har VSK alla förutsättningar för att dominera på mittfältet. Lägg sedan till Robin Folkesson som bidrar med extra fart och en "gubben i lådan"-effekt och VSK borde kunna mata anfallarna med ännu mer bollar än de redan gör. Mittfältet har gjort det bra hittills och är ännu en del av den vassa defensiven. Men offensivt finns mer att önska.

LÄS MER: Tränarnas svar på tal – på 14 obekväma påståenden

ANFALL: ++

Att VSK har genombrottsstarka och bollskickliga forwards är ingen nyhet. Spelare som Simon Jansson, Tobias Holmberg och Ted Bergström kan hålla i bollen hur länge som helst och tråckla sig igenom täta försvar – och för all del har de bra skott. Men varje gjort VSK-mål kräver fortfarande, 13 omgångar in, alldeles för mycket arbete och det finns fortfarande ingen som gör de enkla målen utom i enstaka matcher. Att anfallstrion är placerade som nummer 8 (Bergström), 39 (Holmberg) och 52 (Jansson) i skytteligan talar sitt tydliga språk – börjar inte målen rulla in snart är topp 4-placeringen i tabellen i fara i år igen.

JUNIORER: ++++

Juniorerna skulle givetvis kunna placeras in under respektive lagdel men förtjänar faktiskt en egen rubrik. Filip Mörkdal har storspelat när han fått chansen, Rasmus Sjöström upplevs som en stabil seniorspelare i försvaret, anfallsjuniorerna med bland andra Martin Landström och Emil Juhlén hotar vilket försvar som helst i varje inhopp de gör och nyligen har även Niklas Gifting klivit in och imponerat stort. VSK vågar satsa mycket på sina juniorer och ge dem mycket speltid – något som definitivt tycks vara ett vinnande koncept för alla parter.

MISSA INTE

► Bandypuls storsatsning – visar sju toppmatcher i elitseriematcher

► Bandypuls Svensk elitbandys mediapartner: "Större än någonsin"

► Så ser det ut i bandy-Sverige – tabeller och resultat från elitserien, allsvenskan och division 1

► Bandypuls stora spelarenkät: "Har en tendens att se ut som hej-kom-och-hjälp-mig"