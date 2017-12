LISTA: Här är VSK:s drömelva genom tiderna: "En av bandyns allra största"

MÅLVAKT:

► Andreas Bergwall

Kommentar: "Mesta mästarnas meste mästare" hette det när Andreas Bergwall tilldelades VLT-priset i höstas. Sveriges och sannolikt världens bästa målvakt genom tiderna har en given plats mellan stolparna i VSK:s drömelva. Med fem SM-guld, sju VM-guld och 198 A-landslagskamper är Bergwall i en klass för sig. Med bestämdhet, tydlighet och pondus styr han försvaret och sätter fortfarande, vid 43 års ålder, skräck i motståndarnas anfallare.

BACKLINJE:

► Henry Ohlsson

Kommentar: En allroundspelare som egentligen kunde briljera på vilken plats som helst i 1940- och 50-talets VSK. Han vann sitt första SM-guld 1942 som center och sitt sista 1960 som back och gick sedan vidare till en ledarroll i klubben. Henry Ohlsson var också med i OS-laget 1952 i den olympiska försöksturneringen i Oslo där han tilldelades en OS-medalj. Utsågs av VLT till den bäste VSK:aren genom tiderna vid 100-årsjubileet 2004, bland annat på grund av att han var allsvensk spelare i både bandy och fotboll.

► Stefan "Lillis" Jonsson

Kommentar: Tekniska och spelskickliga liberon Stefan "Lillis" Jonsson kom till VSK 1988 och tog SM-guld under sitt första år i klubben. Med sin snabbhet och sitt spelsinne gjorde han sällan en dålig match. Sammanlagt blev det sex SM-guld för Ljusdalsfödde "Lillis" innan han gick vidare till nästa grönvita lag för spel i Hammarby. Han utnämndes även till "Årets man" i svensk idrott 1990. 2011 kom han tillbaka till VSK som tränare och förde bland annat laget till en finalplats 2014.

► Johan "Josen" Olsson

Kommentar: Har sju SM-guld med VSK – och är därmed den spelare som har tagit flest guld med moderklubben. I sin sista final, 1999, blev "Josen" målskytt på hörna i 3–2-segern mot Falun. Med sitt säkra spel från sin högerbacksposition och med lyft som näst intill alltid hamnade på bladet hos medspelarna blev han en ikon i VSK.

VÄNSTERHALV:

► Ted Andersson

Kommentar: Man blir inte "Super-Ted" med en hel stad över en natt. Smeknamnet är ytterst välförtjänt för den sympatiske Fagerstasonen. En skridskostark kämpe som kunde åka hål i vilket motståndarlag som helst och som aldrig vek en tum i duellerna. Har för alltid belönats med en hjältestatus i VSK. Fem SM-guld, 507 matcher och 150 mål blev det för Ted Andersson under 18 säsonger i klubben. Den andre VSK-spelaren som har fått sin bild på väggen i ABB Arena.

HÖGERHALV:

► Göran Rosendahl

Kommentar: Hårdjobbande och kraftfull högerhalv som slog igenom på allvar när han kom till VSK som okänd junior och tog sitt första SM-guld 1989. Han var en stor del av klubbens storhetstid under 90-talet och blev kvar till 1997. "Rosa" hann då bli lagkapten i både VSK och landslaget innan han gick vidare till Hammarby. Det blev fem SM-guld med VSK.

MITTFÄLT:

► Per Fosshaug

Kommentar: Bandyns dr Jekyll & mr Hyde. Blandade elegans och fantastisk smartness med okontrollerade vredesutbrott. Gjorde ofta det oväntade på planen och är en av sportens allra största profiler genom tiderna. Fosshaug blev den naturlige arvtagaren till Ola Johansson på mittfältet och spelade i VSK mellan 1992 och 2004, där han bland annat blev utsedd till årets spelare 1994. Tog sex SM-guld och fem VM-guld.

► Ola Johansson

Kommentar: En av svensk bandys allra största med tio (!) SM-guld på meritlistan, varav tre med VSK som spelare (1989, 1990, 1993) och ett som tränare (1994). Enormt spelintelligent och hittade fram med passningar som ingen annan. Regisserade sitt perfekta avsked i SM-finalen mot gamla klubben Boltic när han med matchens sista passning läckert hittade fram till Per Fosshaug som mötte på volley. Ett värdigt avslut för en stor spelare.

ANFALL:

► Michael Carlsson

Kommentar: Med över 600 mål på 524 matcher över 18 säsonger är Micke #19 Carlsson given i anfallet för moderklubben. Carlsson tog sex SM-guld med VSK där han själv stod för sammanlagt tio finalmål. Han gjorde 82 A-landskamper och spelade hem ett VM-guld till Sverige 2003. Målkungen var först med att få sin bild på väggen i ABB Arena och är för många den spelare som starkast förknippas med VSK.

► Hans Elis Johansson

Kommentar: En av bandyns allra giftigaste snipers – gjorde mål på praktiskt taget allt. Noterades för totalt 636 fullträffar på 453 matcher under sin långa karriär. Hasse gjorde fyra mål i sin sista elitmatch när VSK förlorade SM-finalen mot Sandviken med 4–5 år 1997. Ingen större skräll att han avslutade sin karriär på samma sätt som den började – med att ösa in mål.

► Pontus Widén

Kommentar: Den hårdskjutande målkungen var en av de stora stjärnorna under VSK:s andra storhetstid på 1940-talet. Widén, vars kännetecken på isen var det vita korset han alltid bar på huvudet, spelade sin första final som 19-åring mot Skutskär och sköt då båda målen. Efter det vann han ytterligare tre SM-guld med VSK. Fick tidigt epitetet "Bandyvännernas bandyvän" och var en av initiativtagarna till världens första konstfrusna bana för bandyspel på Rocklunda 1956.

TRÄNARE:

► Sören Boström

Kommentar: Sören Boström anses av många ha varit en av Sveriges främsta på sin mittfälts/forwardsposition men som spelare, först i Västanfors 1962–77 och därefter VSK 1977-89, lyckades han aldrig vinna något SM-guld. Som tränare däremot lossnade det ordentligt med först ett guld som assisterande 1989 och därefter ytterligare fem som huvudtränare mellan 1992 och 1999. Under spelarkarriären var han given i landslaget och gjorde 114 landskamper. Boström har även valts in i bandyns "Hall of Fame".

