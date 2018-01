Så blir VM-truppen om Bandypuls får bestämma – och spelarna som redaktörerna är oense om: "Håller inte alls med där"

Se senaste avsnittet av Bandypuls TV här:

>>> NEDAN: Bandypuls experter tar ut sina landslagstrupper – med kommentarer till varje lagdel.

JONNA IGELAND:

Målvakter:

Joel Othén och Patrik Hedberg

Kommentar: Hellman är en bit ifrån den yttersta toppen, Svensson är rutinerad och stabil, men jag tycker inte att han konkurrerar ut varken Othén och Hedberg. I mina ögon är det bättre att satsa på två målvakter som antagligen kommer vara med ett tag än att plocka in ett tidigare namn som knappast hinner så många fler VM under karriären.

Försvarare:

Stefan Edberg, Martin Johansson, David Pizzoni Elfving, Andreas Westh

Kommentar: Stefan Edberg får plats i min trupp till förmån för Linus Pettersson. Även här lyfter jag fram förmånen att testa "nya" namn, och jag tycker att det är intressantare att se Edberg i det här mästerskapet än Linus Pettersson. Visst, den senare har rutinen på ett annat sätt, men Edberg har en riktigt bra säsong bakom sig och det väger över den här gången.

Ytterhalvor:

Erik Säfström, Per Hellmyrs, Hans Andersson

Kommentar: Tre rutinerade ytterhalvor som alla fortsatt håller extremt hög klass. Inget att snacka om att dessa tre ska till Chabarovsk.

Mittfältare:

Daniel Berlin, Jesper Eriksson, Adam Gilljam, Jesper Jonsson, Johan Löfstedt

Kommentar: Martin Karlsson och Pontus Blomberg känns en bit från landslaget fortfarande. Sedan får även Simon Jansson stå utanför min trupp, även här mycket baserat på att jag tycker att Jesper Eriksson och Jesper Jonsson har bättre säsonger bakom sig och känns lite hetare än Jansson. Övriga namn givna för mig.

Anfallare: Christoffer Edlund, Christoffer Fagerström, Erik Pettersson, Joakim Andersson

Kommentar: Inga svårigheter att ta ut den här uppställningen. Oscar Wikblad är ett roligt namn i en bruttotrupp, men han är inte i nivå att peta någon av ovanstående än så länge.

ANDREAS TAGG:

Målvakter:

Patrik Hedberg och Joel Othén

Kommentar: Trion Hedberg–Othén–Svensson slåss om två platser. Hedberg har fortsatt att växa och har en strålande säsong bakom sig i Hammarby och han ska vara med här. Sen blir det hårt mellan Othén och Svensson. Även om ålder inte är avgörande i sådana här sammanhang så är ändå SAIK-målvakten tio år yngre än Edsbyns veteran. Det fäller avgörandet åt Othéns fördel – som, är en målvakt som kommer vara med i det här sammanhanget i många år till. Om han vill.

Försvarare:

Andreas Westh, Martin Johansson, David Pizzoni Elfving, Stefan Edberg

Kommentar: Westh (kaptenen), Johansson (Sveriges bästa försvarare) och Pizzoni Elfving (bästa back i VM i fjol) är givna. Stefan Edberg och Linus Pettersson gör upp om den femte och sista backplatsen och då väljer jag VSK-backen med en strålande säsong bakom sig. I Edberg får landslaget dessutom in en renodlad back, i stället för ännu en försvarare som spelare libero i sitt klubblag.

Ytterhalvor:

Erik Säfström, Per Hellmyrs, Hans Andersson

Kommentar: Simon Folkesson får stryka på foten här. Är väl inga som helst konstigheter med det.

Mittfältare:

Daniel Berlin, Johan Löfstedt, Adam Gilljam, Jesper Eriksson, Jesper Jonsson

Kommentar: Ett galet konkurrensutsatt mittfält. Berlin, Gilljam och Löfstedt utgör en självskriven trio. Och Jesper Eriksson ska, trots en lite svagare formkurva på slutet, vara med här. Blomberg faller först i konkurrensen och Martin Karlsson får stå på tillväxt i ett år till. Då återstår en hård kamp mellan Jesper Jonsson och Simon Jansson. Och efter Jesper Jonssons säsong (förvisso som anfallare) så ska han med. Samtidigt har Jansson kommit igång mest här mot slutet.

Anfallare:

Joakim Andersson, Christoffer Edlund, Christoffer Fagerström, Erik Pettersson

Kommentar: Lagdelen som vållar minst huvudbry. Oscar Wikblad får helt enkelt inte plats och när man tittar på kvartetten som får åka till Ryssland på hans bekostnad. Christoffer Fagerström är en fullbordad VM-spelare efter säsongen i Hammarby. Punkt.

*****

CHRISTOFFER MILLION:

Målvakter:

Joel Othén och Anders Svensson

Kommentar: Känns hårt att peta Patrik Hedberg efter hans grymma säsong i Hammarby. Men för ett landslag som har tappat enormt med rutin, däribland nestor Bergwall, så tror jag att Svenne Olsson tar in Anders Svensson för att fylla på det kontot. Joel Othén har mer erfarenhet, är ansedd som den naturlige ersättaren till Bergwall och står i Sveriges just nu bästa lag. Känns given.

Försvarare:

Andreas Westh, Martin Johansson, Linus Pettersson, David Pizzoni Elfving

Kommentar: Tufft läge igen, men valet faller på Linus Pettersson före Stefan Edberg. Som back är Edberg minst lika bra som Petterson just nu, men jag väger in rutinen på nytt. Pettersson, som petades i VM-finalen i Sandviken, har gjort 61 landskamper fler än Stefan Edberg som står på fyra. Pettersson är dessutom en spelare som Svenne Olsson menar alltid höjer sig några tiotals procent internationellt. Det blir tungan på vågen här. Westh, Johansson och Pizzoni Elfving fixade guld i fjol och kan göra det igen.

Ytterhalvor:

Hans Andersson, Per Hellmyrs, Erik Säfström

Kommentar: ...är förstås överflödig. Oerhört välbesatt på positionen. Tre världsspelare och ett i det här fallet hopplöst läge för Simon Folkesson.

Mittfältare:

Daniel Berlin, Jesper Eriksson, Adam Gilljam, Johan Löfstedt, Simon Jansson

Kommentar: Att Martin Karlsson och Pontus Blomberg tas ut i bruttotruppen ger bra signaler till både spelarna och publiken, men VM redan nu? Inte i den här mördande konkurrensen. Valet med Simon Jansson före Jesper Jonsson är egentligen svårmotiverat. Två jämnbra och irrationella poänggörare, men ibland sitter det bara i magkänslan. Kanske VM-rutinen avgör.

Anfallare:

Joakim Andersson, Christoffer Edlund, Erik Pettersson, Christoffer Fagerström

Kommentar: Oscar Wikblad kommer att spela många år i landslaget, men den blågula resan börjar inte än. De tre förstnämnda är supergivna och Fagerströms plats är ytterst välförtjänt. Han känner staden och arenan också efter året i Neftyanik, vilket knappast ligger honom i fatet. Skyttet som finns i den här kvartetten skojar man inte bort.

*****

RIKARD BÄCKMAN:

Målvakter:

Anders Svensson och Patrik Hedberg

Kommentar: Svenne Olsson kan väl inte steka Patrik Hedberg? Han kan heller inte välja bort Joel Othén.Men han måste ju det ändå – för att Anders Svensson ska få plats. Hugget som stucket, egentligen. Men Patrik Hedberg kanske kanske har varit lite lite vassare än Othén de två senaste säsongerna, därför får han åka med tillsammans med Svensson. I ett landslag där hundratals landskamper och massor av erfarenhet, bland annat av proffspel i just Ryssland, har försvunnit blir ”Sverre” oerhört viktig. 42 år nu – men knappast sämre nu än för tre eller fem år sedan.

Försvarare:

Andreas Westh, Martin Johansson, David Pizzoni Elfving, Stefan Edberg

Kommentar: Andreas Westh blir inte snabbare av att åren går – men rutinen består. Finns inte på kartan att han väljs bort. Ännu mera given är Martin Johansson, arvtagaren. Pizzoni Elfving var en skräll, men det var då det. Nu är han en given landslagsspelare med fördelen av mångsidighet, och viker inte ner sig i den fysiska kampen mot testosteronstinna… erhm… ryssar. Stefan Edberg är i lite finare slag än Linus Pettersson och blir extraförsvararen som får åka på långsväng till Sibirien.

Halvor:Erik Säfström, Per Hellmyrs, Hans Andersson

Kommentar: Behövs det ens kommenteras? Tre halvor åker med till Chabarovsk – Simon Folkesson gör inte det.

Mittfältare:

Daniel Berlin, Johan Löfstedt, Adam Gilljam, Jesper Eriksson, Jesper Jonsson

Kommentar: ”Bella”, ”Löken”, Gilljam – supergivna alla tre. Sedan blir det svårare att navigera, tycka och i slutändan tro. Rimligt är att mittfältarna till antalet blir fem – så då tar jag Jesper Eriksson och Jesper Jonsson. Det finns en viss krånglighet kring positionen gällande Jonsson, men alldeles oavsett ska man väl med till VM efter en sådan här höst?

Anfallare:

Joakim Andersson, Christoffer Edlund, Christoffer Fagerström, Erik Pettersson

Kommentar: Edlund och ”EP” är ju redan klara. Jocke Andersson bygger vidare på sin landslagskarriär – och Fagerström åker tillbaka till Chabarovsk som VM-debutant.

*****

EMELIE NILSSON:

Målvakter:

Patrik Hedberg, Joel Othén

Kommentar: I mina ögon är Patrik Hedberg given i truppen till Chabarovsk. Som sällskap tror jag att Othén kommer att gå före Svensson, trots att båda visar högform. Kalla det magkänsla.

Försvarare:

Stefan Edberg, Martin Johansson, David Pizzoni Elfving, Andreas Westh

Kommentar: Fem ska bli fyra och på backsidan kommer det att handla om Stefan Edberg vs. Linus Pettersson. Hjärnan säger egentligen att Svenne Olsson kommer att gå på Petterssons rutin men jag hoppas och tycker att han ska ge Edberg chansen. 28-åringen har varit VSK:s bäste försvarare hela säsongen och gör karriärens bästa säsong. Förhoppningsvis räcker det för en plats i truppen.

Ytterhalvor:

Erik Säfström, Per Hellmyrs, Hans Andersson

Kommentar: Här är det rutinen som vinner. Simon Folkesson har periodvis spelat riktigt bra för VSK men i det stora sammanhanget har han varit för ojämn för att stjäla en plats från någon av de tre betydligt mer landslagsrutinerade konkurrenterna.

Mittfältare

Daniel Berlin, Jesper Eriksson, Adam Gilljam, Johan Löfstedt, Simon Jansson,

Kommentar: Truppens getingbo och det är här flest ska kapas bort. Berlin, Gilljam och Löfstedt är det egentligen inget snack om, de kommer att vara med. Även Jesper Eriksson kan nog vara relativt säker medan det nog inte kommer att räcka för Blomberg och Karlsson. Den stora duellen kommer alltså att stå mellan Simon Jansson och Jesper Jonsson där jag tror att Janssons form den senaste månaden ger honom en plats i truppen.

Anfallare:

Joakim Andersson, Christoffer Edlund, Christoffer Fagerström, Erik Pettersson

Kommentar: Den mest givna lagdelen. Andersson, Edlund och Fagerström är skyttekungar i elitserien och Erik Pettersson är truppens enda Rysslandsproffs och har trots sin låga ålder varit given i många år nu. Oscar Wikblad må vara en supertalang och övertygar verkligen i Edsbyn men i det här sällskapet räcker det inte den här gången.

