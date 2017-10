Högsäsong för villainbrott – sju tips som försvårar för tjuvarna

De flesta inbrott sker på vardagar under dagtid, skriver Polisen Västmanland på sin Facebooksida, där de också tipsar om hur man kan försvåra för inbrottstjuvar.

Tänk som en tjuv – 7 tips för att försvåra för inbrottstjuvar:

► Lämnar inga dörrar öppna/olåsta. Tjuvens favoritvägar in är genom fönster i bottenplan, eller via altandörren. I lägenheter är det genom entrédörren, eller via balkongen. Låt därför aldrig nyckeln sitta kvar i altandörren eller entrédörren och lämna inte balkongdörren öppen när du går hemifrån om du bor på nedre plan.

► Ha insyn på tomten. Risken för inbrott är större på tomter som är insynsskyddade. Öppna upp för bättre insyn och förstärk gärna belysningen runt huset, till exempel med en så kallad rörelsevakt.

► Ta bort skrymmande växter nära altandörr och fönster. Att ”tänka som en tjuv” är bra när man vill förbättra inbrottsskyddet i bostaden.

► Skym värdesaker. Förvara inte värdesaker, nycklar, kameror eller datorer synligt från fönstren och undvik att förvara smycken i sovrum eller badrum då det är där tjuven letar först.

► Ha bra lås på alla dörrar och fönster. Komplettera med säkerhetsdörr, inbrottsskydd för fönster eller larm.

► Lämna inte fönster på övervåningen öppna. Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för att nå upp till fönstren.

► Göm redskap som kan användas vid inbrott. Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att de inte kan användas av tjuven för att göra inbrott. Dela gärna inlägget, så kan vi tillsammans minska risken för inbrott./Anna, polisen Västerås

Källa: Polisen