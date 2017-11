Buss välte på E4 – 15 personer till sjukhus – minst två allvarligt skadade

Det är oklart exakt hur olyckan gått till. Tor Håkansson vid räddningstjänsten säger till Västerbottens Kuriren att två bussar krockat.

En av bussarna var en dubbeldäckare som välte i diket. I den bussen satt 23 personer. Även två personbilar hamnade i diket.

Totalt sju bilar från räddningstjänsten från Umeå och Robertsfors samt sex ambulanser och polis larmades till platsen.

Vid 00-tiden arbetade räddningstjänsten för fullt med att få loss en person som satt fastklämd i bussen. 40 minuter senare hade man lyckats få loss honom, skriver Västerbottens Kuriren.

13 personer har fått åka till Norrlands universitetssjukhus och två personer till Skellefteå lasarett för vård.

18 personer som är oskadda erbjöds åka till Norrlands universitetssjukhus där man anordnade en uppsamlingsplats. Dels för omhändertagande så att de inblandade fick kunnig personal att prata med och för att organisera transport med ersättningsbuss.

Specialister inom polisen ska utreda hur olyckan har gått till. Trafikverket uppger att vägen kommer att vara helt avstängd under tiden som polisens utredningsarbete pågår. Trafiken kommer under tiden att ledas om via Robertsfors-Sjulsmark-Bygdeå och omvänt.

Enligt uppgifter från olycksplatsen ska det vara ishalka.

Anhöriga till personer som varit inblandade i olyckan kan ringa landstinget på 090-785 00 70.