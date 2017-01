Polisen hittade olycksbil med två medvetslösa män i

Det var polisen som fick in ett tips via telefon under sena lördagskvällen om att en olycka inträffat. Den skulle skett någonstans mellan Östervåla och Söderfors enligt tipset. Mer exakt en så kunde tipsaren uppge.

En polispatrull åker ut för att lokalisera var olyckan hänt och för att leta efter eventuellt skadade personer.

Cirka sex mil norr om Östervåla hittar polisen en bil som kört ner i diket och in i en snödriva. I bilen sitter två män som är okontaktbara. Två ambulanser och en helikopter skickas till olycksplatsen.

Männen vaknar upp och förs med ambulans till för vård i Uppsala. Det visar sig att männen kommit undan med lindriga skador. Båda var påverkade av droger och saknade körkort.

■ ■ För mer Blåljus-nyheter, klicka här