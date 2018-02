Björkmans lista: 19 grejer som distraherar oss från den bistra verkligheten

Ni vet när man reflekterar över läget i världen. Krig. Svält. Sjukdomar. Fattigdom. Djurplågeri. Global uppvärmning. Det är jobbigt, eller hur?

Då är det viktigt att vi agerar på olika sätt för att få bort det obehag vi känner. För bor man i Sverige 2018 ska man inte behöva uppleva olustkänslor, eller hur? (Obs, ironi)

Här är 19 exempel på saker vi distraherar oss med när världen är nattsvart.

1. En heldag på den största galleria vi kan hitta

Jag snackar svindyr glassyoghurt/smoothie, två timmar på Ikea, bollhav, reashopping, massage och all you can eat-buffé. Och gärna take away-mat på vägen hem också.

2. Byta hårfärg

Alternativt fega ur och ljusa upp med lite slingor. "Såååå fräscht!"

3. Köpa ny telefon

"Alltså, den här har 5 procents bättre batteritid än min förra."

4. Trycka på donera-knappen när man pantar burkar

"Fy f-n va jag är bra."

5. Dela debattartiklar om viktiga ämnen på Facebook

Klick. Dagens gärning avklarad. Vad blir det till middag?

6. Bli månadsgivare hos Röda korset/Amnesty/valfritt ändamål

"Jag. Är. Kärlek."

7. Klicka på länkar med rubriker som "Global uppvärmning en stor bluff"

Och hoppas hoppas att det är någon utbildad och trovärdig person som uttalar sig.

Det är det aldrig.

8. Skaffa husdjur

Så tar vi i alla fall hand om någon.

9. Börja samla på exempelvis tändsticksaskar, gamla plåtburkar eller frimärken

Sånt kan förhoppningsvis och troligtvis ta upp mycket tid och energi.

10. Ge några kronor till mannen/kvinnan utanför Coop/Ica/Hemköp

"Jag är verkligen en fin människa."

11. Skaffa skägg och tillhörande prylar

Wax, olja, balm, gel, kam, borste... Det är en djungel!!!

12. Kolla tv-serier

Dygnet runt. Alla säsonger på en gång. Där är i alla fall allt det hemska på låtsas. Och samtidigt underhållande.

13. Titta på vad familjen Kardashian har köpt, ätit och sminkat sig med den här veckan

Och så går vi och köper samma grejer.

14. Samlas och kolla på vuxna människor som jagar en boll runt på en gräsplan tills den förhoppningsvis med flit hamnar i ett nät

Sen bråkar vi med dem som håller på det andra laget.

15. Köpa, renovera och inreda våra hem

Sen när vi är klara börjar vi om från början igen.

16. Skaffa barn

Få kommer invända mot att du lägger all din tid och energi på din avkomma. Inte så du hör det i alla fall.

17. Dela och titta på filmer med gulliga hundar, katter, hästar, noshörningar eller i absoluta krissituationer – bebisar

"Såååååååååååååååååååå sööööööööööööööööööööööött!"

18. I allmänhet hänga lite för mycket på sociala medier

För aldrig är världen mer bästaste bäst eller finaste finast än på Instagram och Snapchat. <3 <3 <3

19. Överlåta allt i Guds händer

Så bekvämt! Amen.

