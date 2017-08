Krönika: "Jag vill in i era hem"

Nu är ju inte Bostadspuls något nytt, men jag är det. Från och med i höst är det framförallt mig, Maria Björkman, du vänder dig till om du vill berätta om nyheter kring hem och bostad.

Känner du kanske någon vars bostad, trädgård, ovanliga bastu eller tokiga tält borde vara med i tidningen kontakta mig på [email protected]

Och tro aldrig att just din bostad inte platsar. Vi gillar alla typer av hem. Det viktiga är att du bryr dig om ditt hem och har en tanke bakom inredningen.

Övriga tips, tankar, frågor eller önskemål på vad vi ska skriva om är också välkomna.

Jag hoppas att ni vill följa vårt instagramkonto @vltbostadspuls. Där vill jag framförallt se era hem, vrår, kojor, plantor, loppisfynd och andra inspirerande grejer. Dela med er under taggen #vltbostadspuls så delar jag vidare. Hem från hela Västmanland är välkomna. Låt oss inspireras av varandra. Har du inte ett öppet konto kan du skicka en bild till mig antingen via instagram eller mejl. Skriv gärna några rader om bilden.

Och eftersom jag nu ber er dela era hem, ert mest privata, med oss så tänkte jag dela några små bitar av mitt hem.

Nyckelord är vintage, udda, trasigt, rostigt, mysigt, personligt, privat.

Framförallt privat. Vilket kan tyckas konstigt eftersom jag har ett instagramkonto. Men där har jag ju hittills bara delat små delar av mitt hem utan att berätta vem jag är.

Det förändras nu och det känns faktiskt lite svettigt. Jag har sällan folk hemma hos mig och när jag har det känns det lite jobbigt. Som om de kommer in i min hjärna och hjärta. För så personligt är mitt hem för mig. Det är mitt skyddsrum i en värld full av hot. Har jag nämnt att jag kan vara dramatisk?

Men nu stiger jag ur min falska trygghet och bjuder in er. Utan närmare eftertanke. Hoppar jag. In i det okända. Förhoppningsvis in i era hem.

Så här bor jag!