Ida låg förlamad och var beredd på att dö: "Alla mina drömmar försvann"

Ida Berner arbetade inom socialtjänsten i Värmland den där höstdagen 2003. Mötet handlade om nedskärningar och Ida blev upprörd. Kanske var det ilskan som utlöste sjukdomen just då, säger hon.

– Läkaren trodde det berodde på stress och där och då trodde jag det också. Samtidigt mådde jag väldigt bra; jag hade träffat en man, flyttat ihop och haft en kanonsommar.

Vi sitter i familjen Berners kök i Säter medan höstlöven sakta singlar mot marken utanför. Kylskåpsdörrarna är fulla av teckningar och på golvet ligger blandrashunden Zelma och ger ifrån sig ljud.

– Hon snarkar; det gör hon jämt, säger Ida och skrattar.

Medan hon häller upp kaffe ur en termos berättar hon att ansiktsförlamningen gick tillbaka men att hon hela hösten efteråt var fruktansvärt trött. Hon beskriver det som att vara gravid – gånger tio.

Julen kom och Ida började bli yr, synen försämrades och högra benet kunde plötslig vika sig när hon var ute och gick.

– Då blev jag jätterädd och tänkte att jag kanske hade fått en hjärntumör.

Under en månad som kändes som en evighet åkte Ida in och ut på akuten. När hon hos en optiker inte ens kunde läsa översta raden på bokstavstavlan skickades hon till en ögonläkare som var den som först misstänkte att hon hade drabbats av MS, multipel skleros.

– Det var så mycket ångest och oro innan jag fått diagnosen; jag kunde inte andas, såg dåligt och sov inget.

När diagnosen så ställdes blev Ida först lättad eftersom hon hade misstänkt hjärntumör.

– Jag tänkte: "Ja, ja, nu ska jag leva och läsa på om MS."

En vecka senare fick hon svårt att gå, lades in på sjukhus – och blev kvar i sex månader. Sjukdomen hon drabbats av var en speciell variant av MS med ett galopperande förlopp.

Ida blev allt mer förlamad. Synen kom och gick, hörseln likaså. Hon pratade sluddrigt och fick kraftiga nervsmärtor. 31 år gammal levde hon med blöjor, taklift och blev matad.

– Jag minns det bara som en enda lång ångestperiod. Alla mina drömmar försvann. Jag hade ju bokat kyrka och skulle gifta mig på sommaren. Hur skulle jag kunna gifta mig nu och hur skulle jag kunna få barn?

På dagarna höll hon humöret uppe, pratade och skojade med personalen och besökarna som hon inte ville oroa. Men på nätterna behövde hon inte förställa sig utan kunde vara ledsen.

– Jag är inte religiös, men jag började prata med någon och göra upp deals: "Om jag klarar det här, så...." När jag trodde att jag skulle dö, så försökte jag också sluta andas, men det gick ju inte, säger Ida och himlar med ögonen.

Hon skrattar många gånger där hon sitter i huset på Kristinegatan den här höstdagen 2017 och hon berättar om sjukdomen. Det gjorde hon också under den svåra tiden.

– Det är det nog det sista som lämnar mig, förmågan att skratta och ha kul. Det blev mycket galghumor på sjukhuset. Samtidigt var jag nog inte särskilt snäll hela tiden; man blir ofta personlighetsförändrad när man mår så dåligt av sjukdom och cellgifter.

I slutet av april 2004 var Ida som sämst. Hennes funktionsnedsättning graderades då till nio på en tiogradig skala där noll är helt frisk. När Ida bara blev sämre och sämre skickades hon till sin gamla hemstad Uppsala för att se om läkarna där hade någon annan behandling att ge.

Det visade sig att en neurolog vid namn Jan Fagius i Uppsala ville prova en för Skandinavien helt ny behandling för svårt MS-sjuka personer: en blodstamcellstransplantation.

Mycket förenklat handlar det om att ta ut patientens stamceller, tvätta dem och sedan lägga dem i frysen. Därefter ges starkt cellgift, som ska "slå ihjäl" immunförsvaret och då även ta död på de celler som angriper kroppen. När immunförsvaret är nere på noll ges stamcellerna tillbaka, och på sikt bygger de upp ett nytt immunförsvar.

Behandlingen är mycket riskfylld eftersom den gör att patienten under en period knappt har något immunförsvar vilket gör att man kan dö om man får en infektion.

– Det var absolut värt risken. Annars skulle jag ju ändå dö. Fast långsamt.

Efter bara några dagar kunde Ida vifta på en en tå, sedan kom nästa och kroppen började vakna till liv. Samtidigt hade hon nästan 41 graders feber och fruktansvärda smärtor.

När läkaren fick höra att Ida, som varit förlamad flera månader, plötsligt hade värk i benen utbrast han: "O, vad härligt!"

– Det var helt sanslöst. Jag började kämpa på allvar den dagen jag fick cellgift. Jag njöt mitt i alltihop och tänkte: "Nu är det upp till kamp. Nu ska jag ge de jäkla cellerna".

Den 31 januari hade hon fått sin diagnos. Den 26 maj transplanterades hennes stamceller tillbaka i kroppen.

Sakta men säkert fick Ida tillbaka sin kropp, kunde börja använda fingrarna, äta själv och hon fick lära sig gå igen. Att se som förr, liksom att kunna kissa vanligt tog lång tid. Men då – när livet så sakterliga återvände – började en depression smyga sig på.

Sjukdomen i sig skapade ett trauma, men Ida hade under tiden också blivit lämnad av sin fästman och fått ställa in bröllopsplanerna. Hon bodde ensam i en handikappanpassad lägenhet, var sjukskriven och hade inte fått mycket psykologhjälp under de sex månader hon legat på sjukhus.

– Vad skulle det bli av mig? Jag skulle aldrig få några barn och ingen skulle vilja ha mig – utan hår och allt.

Några veckor på träningsläger för sjuka i Torsby hjälpte Ida över den första svåra svackan. Där fick hon möjlighet att träna så att hon kunde gå hyfsat och fick som hon säger själv "älta och vältra sig" i sin sjukdom tillsammans med andra sjuka.

Våren 2005 började hon arbetsträna på sitt vanliga jobb. Först kom hon dit med permobil, sedan med rullator, kryckor, käpp och till slut kunde hon gå utan hjälpmedel igen.

– Det var jätteviktigt för mig att jobba, känna att jag var behövd och att livet var kvar, även om jag i början inte var riktigt i fas och kunde skälla ut folk. Jag var en ny Ida – mycket rabbiat.

Hur är du nu då?

– Jag går igång när någon tjafsar om småsaker, sådant som inte leder någon vart. Ibland sugs jag in i det också, men då försöker jag stoppa upp mig själv och då tar tacksamheten över.

Är du frisk idag?

– Ja, jag är helt återställd sedan 2006. De enda sviterna är att jag har en överaktiv blåsa, haltar lite, är lite stel och inte är bra på att springa.

Sedan Ida blev frisk har hon hunnit flytta från Värmland, till Falun och därifrån till Säter där hon arbetar som skolkurator på högstadiet. Hon har fått två barn trots att hon fick beskedet att cellgifterna skulle ta död på alla hennes ägg.

För att bearbeta sjukdomen och den begynnande depressionen började Ida skriva om vad hon varit med om. Hon har också föreläst och nu även skrivit en bok. Den heter Mitt år med MS – Är jag botad nu? och är utgiven på Idus förlag.

– Det var jätteskönt att få skriva den och få sluta älta. Nu har jag fått ur mig allt om sjukdomen och min gamla kärlekssorg.

– Och så har jag fått hylla sjukvården. Den får så mycket skit, men alla som jag träffat från lokalvårdare till överläkare har varit helt fantastiska.