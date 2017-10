Fjärde raka segern för VSK – körde över slarvigt Assyriska

(+) Missa inte: Intervjuer och analyser från Södertälje fotbollsarena – direkt efter Assyriska–VSK

Assyriska hade inte mycket att sätta emot när väl VSK fick ordning på avsluten under söndagseftermiddagen. Ett effektivare bortalag rann ifrån till en bekväm och solklar 4–0-seger på Södertälje fotbollsarena – och tog samtidigt den sista chansen att haka på i toppen av division 1 norra. Med fem matcher kvar har laget åtta poäng upp till Akropolis på kvalplats.

VSK kopplade ett visst grepp om händelserna första 20 minuterna, där inte minst anfallsesset Karwan Safari lyckades vända upp inne i straffområdet och testa Adrian Engdahl i hemmamålet.

Men Assyriska spelade upp sig – tillfälligt skulle det visa sig – och Södertäljelaget ville ha straff när Victor Söderström föll i en duell med Calle Svensson i den 23:e minuten. I stället kunde AFF ha tagit ledningen bara minuten senare, när Sebastian Holmqvist nickade strax utanför på ett tidigt inlägg från högerbacken Isa Demir.

Safari missade en nick från nära håll innan Rinor Nushi visade hur huvudet bäst ska användas i den 30:e minuten. Vänsteryttern språngnickade in 1–0 till VSK vid den bortre stolpen.

Hemmalaget hade bud på kvittering. Love Reuterswärd frispelades i straffområdet, men missade målramen med en yttersida. Minuten senare drygade VSK ut ledningen. Simon Johansson vände ut och in på Isa Demir, innan mittfältaren inläggsvallade in bollen i nät via en olycklig David Durmaz.

2–0 i paus och i andra halvlek fortsatte gästerna att stå för det mesta av det bästa. Redan i 51:a minuten punkterade Ilir Berisha matchen med 3–0-målet. Berisha höll sig framme efter att en frispark från Simon Johansson skapat oreda i Assyriskas straffområde och rullade in bollen under Engdahl.

Assyriskamålvakten släppte in det tredje målet lite väl enkelt, men revanscherade sig sedan flera gånger om. Safari och Nushi var bara några av spelarna som hade lägen för ett och två VSK-mål till, om inte Engdahl hade hållit nere siffrorna. Eller haft tur med ramträffarna. Som när Fredrik Lundqvist träffade undersidan av ribban i 88:e minuten.

Fast just Lundqvist fick nätkänning då han skickade in avslutande 0–4 på stopptid.

Enda bakslaget för VSK: i den 60:e minuten skadade sig vänsterbacken Dennis Persson. Persson blev liggande på planen en bra stund innan han bars av på bår – i uppenbara smärtor.

För Assyriskas del innebär förlusten att laget får inrikta sig på att säkra kontraket under de avslutande fem omgångarna.

Matchfakta: division 1 norra

Assyriska–VSK 0–4 (0–2)

Mål: 0–1 (30) Rinor Nushi (Dylan Kosik), 0–2 (39) Självmål, 0–3 (51) Ilir Berisha (Simon Johansson), 0–4 (90+2) Fredrik Lundqvist (Koyar Salimi).

Publik: 314.

Så spelade AFF: Adrian Engdahl – Issa Demir, Andi Antar, David Durmaz, David Gutierrez Arvidsson – Abu Bakarr Suma, Daniel Stensson, Rani Haddad (39) – Sebastian Holmqvist (72), Victor Söderström, Love Reuterswärd.

Ersättare: Kevin Krans (39), Erido Poli (72).

Så spelade VSK: Daniel Svensson – Mathias Benker, Ilir Berisha, Calle Svensson, Dennis Persson (63) – Simon Johansson, Jonas Hellgren (79), Carlos Gaete Moggia – Dylan Kosik (88), Karwan Safari, Rinor Nushi.

Ersättare: Alex de Carolis (63), Fredrilk Lundqvist (79), Koyar Salimi (88).

