Fiaskot i höstpremiären – VSK föll när superettajakten skulle starta

När Johan Mjällbys elva släpptes officiellt vid 15-tiden saknades ett namn – nyförvärvet Ilir Berishas.

Mittbackens ansökan om arbetstillstånd har ännu inte behandlats av migrationsverket, vilket stoppade honom från spel. Vårens ordinarie mittback Robin Blommé ersatte.

I Berishas frånvaro fanns ändå tre nyförvärv på planen från start, varav mittfältarna Carlos Gaete Moggia och Rinor Nushi blev delaktiga direkt i spelet hemma mot Arameiska-Syrianska.

I en väntad matchbild, där VSK ägde det mesta av bollinnehavet, så fick publiken tidigt se Moggia ha mycket boll. Mittfältarens trygga spel inledningsvis följdes upp med mer slarv senare in i halvleken. Detta efter att han i matchminut 28 fått en rejäl smäll som kan ha hämmat honom. Samtidigt var Rinor Nushi inledningsvis lite av en injektion på högerkanten där han vid ett par tillfällen matade in farliga bollar in i straffområdet.

Framåt visade Emir Smajic styrka i luftrummet på fasta situatoner – en styrka som kan bli ett vapen för VSK i höst med spelare som Smajic och Berisha.

Grönvitt hamnade trots sitt spelövertag i brygga hemma på Solid Park. Årets i särklass största målvaktstabla gav gästerna ledningen med 1–0 i den 24:e matchminuten. En ganska löst slagen frispark av Nahir Oyal letade sig på något underligt sätt in i mål efter att Alexander Lundin först såg ut att ha fångat in bollen, för att i nästa stund tappa in den i mål.

Jättetävlan blev början på VSK:s jakt efter mål – en jakt som i den första halvleken saknade den variation och rörelse som krävs för att hota framåt. Samtidigt var Arameisk-Syrianska inte alls ofarligt när omställningslägena kom, ibland efter slarv i passningsspelet från hemmaspelarna. Faktum är att gästerna var närmare att utöka sin ledning än att VSK skulle kvittera.

Det turliga ledningsmålet gav gästerna ett utmärkt läge att fortsätta ligga lågt i sitt försvarsspel och vänta på omställningslägen – en mardrömssituation för VSK-spelarna som tappade spelet helt efter kallduschen.

En av hemmalagets piggaste spelare, Dennis Persson, var i alla fall i slutet av andra halvlek nära en kvittering när han precis innanför straffområdet drog till direkt efter ett fint inlägg av Dylan Kosik. Annars såg det rikigt blekt ut från VKS:s sida.

Inför andra halvlek gjorde Johan Mjällby ett byte när nyförvärvet Carlos Gaete Moggia gick ut och Fredrik Lundqvist kom in. Halvleken var dock bara sex minuter gammal innan VSK:s mardrömsspelare för dagen, Nahir Oyal, bröt in från höger och dundrade in ett distansskot rakt upp i krysset – otagbart för stackars Alexander Lundin i hemmamålet. Den tidigare Djurgårdenspelaren visade klass rakt igenom.

VSK satsade allt framåt efter 0–2-målet och gjorde en viss focering för att komma i kapp, anförda av pådrivaren Simon Johansson och kreativitören Karwan Safari.

Forceringen kom dock av sig senare in på halvleken.

I ärlighetens namn var VSK aldrig riktigt nära att komma tillbaka in i matchen.

Men när det såg som dystrast ut slog inhopparen Allan Kosik till och redcuerade till 1–2 sent in på övertiden – ett resultat som höll sig.

1–2 hemma på Solid Park mot ett "hyfsat" Arameisk-Syrianska kan inte beskrivas med annat än ett stort fiasko.

Den omtalade höstjakten kom av sig direkt för VSK.

MATCHFAKTA: VSK Fotboll – Arameisk Syrianska IF 1–2 (0–1)

Mål: 0–1 (24) Nahir Oyal, 0–2 (52) Nahir Oyal, 1–2 (90+4) Allan Kosik

Publik: 1 775.

Så spelade VSK.

Målvakt: Alexander Lundin

Försvar: Mathias Benker, Robin Blommé, Calle Svensson, Dennis Persson

Mittfält: Rinor Nushi (77), Simon Johansson, Carlos Gaete Moggia (45, skadad), Dylan Kosik (70)

Anfall: Karwan Safari, Emir Smajic

Ersättare: Fredrik Lundqvist (45), Kevin Custovic (70), Allan Kosik (77)