Västanfors stomme ska etablera laget i nya division 2-serien: "Känns extra kul med tv-sända matcher mot Forsby"

SE ÄVEN: Här är årets heta fotbollssatsning – Veckans match i direktsändning: "Ger mindre klubbar chansen att visa upp sin klubb"

Inför den här säsongen har Sporten valt att göra en tv-satsning som heter Veckans match – ett koncept där mindre klubbar i länet får chansen att visa upp sig.

Ett av lagen som kommer sändas under säsongen är Västanfors IF FK.

Länsderbyna mot Forsby FF är redan inplanerade – något som glädjer lagets tränare Per Olander.

– Det känns bara roligt och det tror jag att spelarna tycker också. TV-sända matcherna mot Forsby känns extra kul, säger Olander.

Västanfors kommer under säsongen få länsderbyn även mot IFK Västerås och Gideonsberg. Flytten från division 2 Västra Svealand till division 2 Mellersta Sveland innebär många nya lag att bekanta sig med.

Vilka förväntningar har du som tränare på säsongen?

– Vi har tappat flera spelare från i fjol för studier och annat. När vi diskuterat mål har vi sagt att vi ändå vill hålla oss kvar med bra kontroll, säger Olander.

Tränarteamet ställer den här säsongen ett ungt lag på benen och många tjejer från F17-laget kommer att få speltid.

– Vi förlitar oss mycket på ungdomsverksamheten som gör ett jättebra jobb med att få fram nya spelare. För att fortsätta spela på den här nivån behöver vi få upp egna produkter in i A-laget. Vi har många intressanta tjejer som lyfts upp, säger Olander.

– Stommen består samtidigt av tjejer som spelat ihop sedan ungdomen i flickor 98/99. Det är kul att se att spelarna i dag är goda division 2-spelare. Det här är en grupp tjejer som alltid varit träningsvilliga, säger Olander.

I den trogna ålderskullen ingår Elin Norin Wikman, Malin Olander, Linnea Sapila, Vilma Helfors, Mimmi Sjöberg, Wilma Holst, Caroline Lång och Elin Sandström.

Här är lagen i division 2 Mellersta Svealand.

Fanna BK, FC Djursholm, Forsby FF, Gideonsbergs IF, Gimo IF FK, IFK Västerås FK, Sollentuna FK, Vaksala SK, Västanfors IF FK