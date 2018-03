Nytt underläge efter första matchen – så ska Per-Ols vända på söndag: "Vi har moral – har alltid kunnat vända"

Per-Ols föll hemma i Fagerstahallen i den första matchen i dubbelmötet mot Kungsör på onsdagskvällen – men det var i en riktigt tajt match.

4–5 skrevs slutresultatet till i en match mellan två riktigt jämna lag, ett resultat som på inget sätt får Per-Ols att känna sig nedslagna inför returen på söndag.

– Självklart hade vi velat ha en seger, men samtidigt vet vi att ett mål är ingenting. Vi vände tre mål i förra omgången. Det känns lugnt, även om vi missar en hel del som vi pratar om innan matchen. Det känns som att vi har koll på hur de spelar och vilka som är vassa i deras lag, säger Per-Ols tvåmålsskytt Emanuel Vantaa i Sportens livesändning av slutspelsmötet.

Om det fanns en irritation i Per-Ols-lägret efter förlusten berodde den framför allt på att man inte tycker att man satte defensiven, när Kungsörsstjärnan Fredrik Åhlberg satte upp anfallen.

– Vi lyckas inte fånga gubben i slottet som vi pratat om. När Åhlberg står och snurrar stirrar vi oss blinda på honom och missar markeringen bakom. Det är mycket där vi tappar, tror jag, säger Vantaa.

Per-Ols låg under även efter den första matchen i dubbelmötet mot Sala, men då med de betydligt större siffrorna 2–5. En bra bit in i den tredje perioden av returen låg man också under med tre mål, innan man lyckades vända och avgöra i förlängningen. Det är minnen som stärker laget inför returen.

– Självklart stärker det oss, det visar att vi har moral. Det är något vi haft genom hela säsongen. Vi har alltid kunnat vända. Just där är jag inte ett dugg orolig, det gäller att sätta våra detaljer.

En viktig faktor som Per-Ols drog nytta av i dubbelmötet med Sala var lagets fina fysik, där det var tydligt att man orkade betydligt mer än motståndarna i slutet av matchen.

Det kan också bli en faktor på söndag, särskilt med tanke på att Kungsör i den första matchen rullade på mindre folk än Per-Ols. Samtidigt tycker också Vantaa att Kungsör är starka rent fysiskt.

– De är bra tränade också. Jag tycker det märks att de hänger med bra i matchen även om vi trycker på som vi vill göra.

Är det något som spelar ut en större roll i det andra mötet, när det är tätt med matcher?

– Jo, om man lyckas hålla upp tempot i bollen, så självklart tror jag att vi har fördel där, fysiskt.

För att Per-Ols ska ta sig vidare till den sista omgången i division 1-kvalet krävs nu alltså att man vinner söndagens match mot Kungsör med minst två mål – eller åtminstone ett mål för att ta matchen till förlängning. Och Emanuel Vantaa har redan efter onsdagens match klart för sig vad hans lag behöver ändra på för att det ska bli verklighet.

– Jag tror vi behöver sätta detaljerna och hålla koll på Åhlberg & Co. Det är inte bara han som gör det, de andra hittar ytor och gör ett riktigt bra jobb.

Spelmässigt, vad är det som gör att ni går vidare på söndag och inte Kungsör?

– Vi minskar på deras mål och ökar på våra, så är det, avslutar Vantaa.

Matchfakta/Playoff 2 till division 1

Per-Ols IBF–Kungsörs IBK 4–5 (2–1, 1–3, 1–1)

Första perioden: 1–0 (5.20) Amadou Jallow (Emanuel Vantaa), 2–0 (13.35) Emanuel Vantaa (Eric Hult), 2–1 (18.22) Fredrik Åhlberg (Peter Hofer).

Andra perioden: 2–2 (5.02) Joakim Rauhala (Emil Laukka), 2–3 (8.19) Daniel Öijwall (Peter Hofer), 2–4 (Joakim Rauhala (Fredrik Åhlberg), 3–4 (11.38) Emanuel Vantaa (Eric Hult).

Tredje perioden: 3–5 (2.35) Joakim Rauhala (Emil Laukka), 4–5 (12.24) Samuel Jansson (Daniel Snickars).

Skott: 36–28

Utvisningsminuter: 6–6

Publik: 389