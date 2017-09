Allsvenska trean knäckte VIK – mardrömsperioden förstörde chansen

Andra fajten i turneringen i Kristianstad. VIK gick upp mot Västervik som alltså slutade trea i Hockeyallsvenskan förra säsongen.

Det såg bra ut i en period.

VIK kom ut starkt och tog ledningen när Marcus Bergman drog ifrån sin bevakning och spelade fram Jimmie Jansson till backens första mål sedan comebacken.

Gulsvart höll ledningen fram till andra perioden. Där gick det mesta åt skogen för Gulsvart.

Västervik kvitterade till 1–1 genom Christopher Fish på en styrning framför målvakten för dagen, Daniel Wahlberg. Sedan kom tvåan via en lite märklig vallning in via Wahlberg.

Västervik gjorde även 3–1 och 4–1 i andra perioden där Gulsvart alltså släppte in fyra puckar. Både trean och fyran var billigt agerande av flera VIK-are och mål som får skrivas in under kategorin "slarviga insläppta".

I tredje perioden såg det ungefär likadant ut spelmässigt som i andra. VIK kunde dock hålla siffrorna nere och perioden stannade vid 0–0 för totalt förlust 1–4.

Forwarden Fredrik Hetta som åkte på en smäll mot huvudet i fredagens match mot Kristianstad satt på läktaren. För att formera sju backar och fyra hela kedjor fick Robin Nilsson vikariera som forward på Hettas plats.

VIK spelar även i morgon (söndag 14.00), då mot Kallinge/Ronneby. Sedan avslutas försäsongen hemma mot Hammarby på onsdag i en match som vi på Mittmedia Hockeypuls Västmanland direktsänder.

Matchfakta

VIK–Västervik 1–4 (1–0, 0–4, 0–0)

Första perioden: 0–1 (9.17) Jimmie Jansson (Marcus Bergman, Niclas Lehmann)

Andra perioden: 1–1 (10.54) Christopher Fish (Tobias Björklund, Patrik Blomberg), 2–1 (12.00) Emil Georgsson, 3–1 (13.39) Alexander Wiklund, 4–1 (18.27) Jörgen Karterud

Tredje perioden: -

Skott: 20–31

Så spelade VIK.

Målvakt: Daniel Wahlberg (Marcus Dahlbom)

Förstafemman: Kenny Källström, Joel Werner, Fredrik Johansson, Johan Skiöld, Robin Nilsson.

Andrafemman: Jimmie Jansson, Anton Brandhammar, Kevin Weiskog, Oscar Pettersson, Hampus Wallin.

Tredjefemman: Morgan Hassel, Alexander Lindelöf, Marcus Bergman, Niclas Lehmann, Pontus Holmberg.

Fjärdefemman: Douglas Alenbring, Adam Lidström, Jesper Andersson, Manne Mattisson.