Andra raka förlusten för VIK inför storpublik – Västervik upp i serieledning efter halva kvalserien

En storpublik på 4 259 klämde sig in i ABB Arena i Västerås för match mellan VIK Hockey och Västervik – och de skulle få se en riktig kvalrysare.

VIK rörde om ordentligt i kedjorna inför matchen, och förändrade samtliga fyra kedjor. Västervik å sin sida kom till spel med endast 16 utespelare, och kanske var det något som präglade matchinledningen.

Båda lagen inledde den första perioden något passivt, och inget av lagen kom egentligen till några hundraprocentiga målchanser. Västervik fick ett par möjligheter i power play, men lyckades inte utnyttja det.

Den andra perioden bjöd på bättre fart – och det var framför allt gästande Västervik som stod för den. Flera gånger i den första halvan av mittperioden tryckte man ned Gulsvart rejält i den egna zonen, och satte stor press med långa byten där VIK inte kom av isen.

Det var också i mittperioden matchens första mål skulle komma, och inte helt logiskt sett till matchbilden var det hemmalaget VIK som gjorde det. Knappt åtta minuter in i mittakten åkte sig Oscar Pettersson fri och smekte upp ett avslut högt bakom Jonas Fransson i Västervikskassen – inte helt olikt målet som Johan Skiöld bjöd på i lagets bortamatch mot Huddinge.

Men Västervik skulle komma tillbaka. 10.19 in i perioden, endast sju sekunder efter ett powerbreak där VIK-tränaren Thomas Paananen intensivt instruerade sina spelare letade sig ett handledsskott från Andreas Frisk förbi flera spelare framför mål och in i nät bakom Marcus Dahlbom.

Västervik fortsatte att köra. Och sex minuter efter kvitteringen, precis efter ett helt misslyckat VIK-power play, kom gästerna i en kontring. Där spelade Patrik Blomberg fram Alexander Viklund, som fick ett så totalt öppet mål att chansen inte gick att missa. 2–1, och Västervik hade vänt på matchen.

VIK gjorde vad man kunde för att jaga en kvittering i inledningen av den tredje perioden, men hade svårt att skapa längre sekvenser med tryck nere i Västerviks zon. Gästerna kontrollerade spelet bra och hade länge den kanske allra bästa chansen att utöka ledningen, när Christopher Fish spelade fram Alexander Viklund till ett friläge. Dahlbom reflexräddade dock den möjligheten, och gav sitt lag fortsatt hopp.

Det var riktigt nära att VIK fick in ett riktigt slumpmål, när Jimmie Jansson skickade in en chanspuck från sarghörnet. Den gick via hälen på Franssons klubba och den högra stolpen innan Västervik kunde ta undan.

Med drygt fyra minuter kvar att spela fick VIK-kaptenen Fredrik Johansson en gyllene möjlighet att kvittera, när Niclas Lehmann jobbade fram en puck åt honom. Men Johansson hittade inte rätt mellan benen på Fransson, och VIK fick fortsätta jaga.

Thomas Paananen gjorde vad han kunde och tog en timeout med drygt två minuter kvar att spela, men i stället blev det Västervik som skulle avgöra matchen. Innan VIK-coachen ens hunnit plocka Dahlbom ur kassen kom Patrik Blomberg i ett friläge och avslutade säkert mellan benen på VIK-målvakten fram till 3–1 för Västervik – som också blev slutresultatet. Det innebär att Västervik efter halva kvalserien tar klivet upp i serieledning, med tio poäng. VIK placerar sig trea, men endast en poäng bakom.

Matchfakta/Kvalserien till Hockeyallsvenskan

VIK Hockey–Västerviks IK 1–3 (0–0, 1–2, 0–1)

Första perioden: –

Andra perioden: 1–0 (7.57) Oscar Pettersson (Robin Nilsson, Jimmie Jansson), 1–1 (10.19) Andreas Frisk (Dan Pettersson), 1–2 (16.15) Alexander Wiklund (Patrik Blomberg)

Tredje perioden: 1–3 (18.21) Patrik Blomberg (Christopher Fish)

Skott: 18–26

Utvisningsminuter: 6–4

Publik: 4 511 sålda biljetter, 4 259 på plats