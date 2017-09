Borlänge Hockey växlade om Köping – efter fyra snabba mål

Tabellnian Borlänge Hockey gästades under fredagskvällen utav sjätteplacerade Köpings HC.

Redan efter drygt tre minuters spel stoppades matchuret. Detta efter att Borlänges Emil Johansson delat ut en interferencetackling. Johansson personliga femminutare uppgraderades sedan till en game misconduct. Med det var det färdigspelat tidigt för Emil Johansson.

KHC lyckades dock inte spräcka debuterande Oliver Eriksson målvaktsnolla, trots fem minuter i powerplay. Först i slutet av första perioden kom matchens första mål, av Borlänges Nils Eriksson.

I andra perioden skapade bägge laggen två snabba mål i inledningen. Köping via Emil Forsberg och Borlänge via Sebastian Bengtsson. Borlänge fyllde sedan på till 3–1 efter 30.34, då via nummer 40 –Mathias Wiklund.

Väl i tredje fortsatte Borlänge att öka på avståndet när Kalle Östman först satte 4–1, kort efter nedsläpp. Sedan fortsatte Joel Englund-Källström med 5–1 och Köpings chanser att jobba sig in i bortamötet försvann i takt med att minuterna tickade på. När Lucas Venuto sedan bombade in 6–1 började gästerna allt mer ser ur som hålögda konor.

Något som kanske bäddade för att Borlänge kunde sätta sitt sjunde mål för kvällen i matchens sista skälvande sekund.

MATCHFAKTA

Borlänge Hockey–Köpings HC

7–1 (1–0, 2–1, 4–0)

Första perioden: 1–0 (18.02) Nils Eriksson (Kalle Östman, Mathias Wiklund).

Andra perioden: 1–1 (23.39) Emil Forsberg (Johan Eek), 2–1 (25.19) Sebastian Bengtsson (Joel Englund-Källström), 3–1 (30-39) Mathias Wiklund (Zebastian Bodini, Lucas Venuto).

Tredje perioden: 4–1 (45.58) Kalle Östman (Lucas Venuto, Zebastian Bodini), 5–1 (48.21) Joel Englund-Källström (Alexander Glimtoft, Mathias Wiklund), 6–1 (54.27) Lucas Venuto (Isak Pantzare, Nils Eriksson), 7–1 (59.59) Joel Englund-Källström (Sebastian BEngtsson, Isak Pantzare)

Skott: 47-30 (6–9, 26-13, 15-8).

Utvisningar: BHF:1x5+20, 2x2 min KHC: 2x2min.

Domare: Thomas Mccarthy.

Publik: 320