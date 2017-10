Här är Sportens livesatsning under veckan

LIVE-TV

Måndag, 2 oktober:

► Hockeyettan, herrar, ishockey: Eftersnack med analyser och kommentarer från spelare och ledare efter VIK Hockeys hemmamöte med Borlänge. Klicka här för att komma till sändningen.

LIVERAPPORTER

Måndag, 2 oktober:

► Hockeyettan, herrar, ishockey: VIK Hockey tar emot Borlänge hemma i ABB Arena. Nedsläpp 19.00. Klicka här för att komma till rapporteringen.

Fredag, 6 oktober:

► Hockeyettan, herrar, ishockey: Länsderby mellan VIK och IFK Arboga. Nedsläpp 19.00. Klicka här för att komma till rapporteringen.

Söndag, 8 oktober:

► Norrettan, herrar, fotboll: VSK Fotboll gästas av IFK Luleå hemma på Solid Park Arena. Avspark 16.00. Klicka här för att komma till rapporteringen.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.