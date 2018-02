Johansson: "Zetterberg var chanslös efter käftsmällen – ändå gjorde han VIK bättre"

Hur mår du, Zäta?

- Du, det har jag inte ens hunnit fundera på än. Nu ska jag checka in på ett spa.

Patrik Zetterberg gick in och satt sig vid transferfönstrets sista förhandlingsbord som en chef. Han checkade in med VIK Hockeys klubbstatus, lagbyggets resultat under säsongen och ligans-bästa-fans-pengar så det räckte och blev över.

12 timmar senare var han, målande talat, skitig och jävlig. Klubbstatusen betydde ingenting, resultaten av att jaga allsvenskan betydde ingenting. Det gick inte ens att köpa folk för pengar.

Där vi trodde att sportchefen skulle mäta silly season-pondus med Kristianstad, Huddinge, Hudiksvall och typ Borlänge dök en heeeeelt annan spelare upp.

This is the (i sammanhanget) f*cking Hockeyallsvenskan gled in och tog över showen.

Klubbarna från klassen över flinade lite och behövde inga ord för att förmedla budskapet: Flytta på er, här kommer vi.

När VIK-fansen hoppades att Gulsvart skulle hitta en allsvensk spelare som gick till Hockeyettan för att spela upp en klubb blev det tvärtom.

I princip allt och alla som hade någon talang och möjlighet att röra sig från Hockeyettan gick till liga ett hack upp.

Halmstads superkedja kunde väl kanske lyft VIK? Hehe, joråsåatt. Gustaf Berling skrev med allsvenska fyran IK Pantern, elvan Tingsryd tog skräddarsydda Niclas Lehmann-ersättaren Erik Borg och jumbon BIK Karlskoga signade Martin Pärnä.

För att jävlas ytterligare lite till med Patrik Zetterberg plockade Pantern upp Kristoffer Wikner (Hanhals), Västervik tog Surahammarsonen André Astley Rydberg (Lindlöven) och så vidare, och så vidare.

Sportchefen som stängt in sig hemma för att i lugn och ro förhandla klart sista transferdygnet fick VIK Hockeys nuvarande position i näringskedjan kastad rakt i ansiktet.

Han insåg att VIK var chanslöst på de bästa, lediga, division 1-spelarna.

Men.

Han gav sig inte.

Sporten avslöjar: Här är VIK Hockeys nyförvärv – värvar lagkapten och tidigare Skellefteåjunior

Den här dagen kommer i efterhand förhoppningsvis inte handla om spelarna som VIK inte fick loss.

Utan de som kommer till Västerås för att göra den allsvenska utmanaren till ett lite bättre lag än den var i går.

Deadline day handlade alltid, primärt, om att förstärka med specifika egenskaper. Precis som Zetterberg gjort med Anthon Eriksson (fart, rivighet), Lucas Venuto (skott), Jesper Appel (tvåvägsspel med puckhantering).

Nu behövde lagbygget två saker.

+ En ersättare till Niclas Lehmann i powerplay.

+ En forward antingen med renodlade poängegenskaper eller tvåvägsegenskaper för att stärka djupet i laget.

VIK kommer ut på andra sidan transferfönstret med:

+ Conny Strömberg, som levt hela sin karriär främst på powerplay.

+ Jesper Johansson, två års bakgrund som lagkapten i Halmstad, en spelare som sägs jobba stenhårt, men som också med sina 20 poäng under grundserien hade varit trea i VIK Hockeys interna poängliga där slagen endast av Lehmann och Fredrik Johansson.

Vi ska inte spela gulliga och säga att det här var det absolut bästa VIK kunde landa om klubben fått välja fritt av alla lediga spelare.

Men utifrån hur spelarmarknaden såg ut, där Hockeyallsvenskan svepte in och blåste bort alla de största namnen, har VIK och Patrik Zetterberg återigen handlat smart.

Från Halmstad till VIK – nyförvärvet Johanssons glädje: "Jävligt häftigt att få vara med"

När alla stirrade sig blinda på Halmstads förstakedja grävde Zetterberg ytterligare djupare i hallandsklubbens uppställning och tog det bästa alternativet som, enligt spelarmarknadens facit, inte var en allsvensk spelare.

Vem hade trott att Anthon Eriksson från absoluta bottenlaget Arboga skulle vara så bra han varit?

Eller att Jesper Appel från Grums (vilka då?) skulle kliva rakt in som en topp 4-back med pondus?

VIK-fansen kan bara hoppas att Zäta fyndat igen i Jesper Johansson. Och har han det är det motiverat med en hyllning till sportchefen, som till skillnad från tidigare föregångarna shoppat med helt andra förutsättningar – och träffat rätt oftare.

Avslöjar: Conny Strömberg klar för VIK – debuterar på lördag

Sen har vi Conny Strömberg.

Spelgeniet.

Artisten.

Conny fick inte det han ville i Hockeyallsvenskan innan säsongen och startade upp i norska Lörenskog.

Han testade att åka tillbaka till Västervik men efter ”bara” tio assist på 23 matcher fick antagligen både Strömberg och klubben nog och så var han fri på marknaden.

Nu är han tillbaka i samma klubb han lämnade efter 31 matcher för tre år sedan i en dispyt med tränaren Martin Filander där två, på sina egna sätt, väldigt direkta personligheter möttes och kraschade.

Det viktiga att minnas från den tiden är vad Conny gjorde på isen, och under en säsong när laget startade trögt var forwarden en av få som klev upp stort.

Därför känns det spännande att se vad han kan göra nu.

Det som talar för att det lyckas är den tydliga arbetsbeskrivningen.

VIK har varit i desperat behov en längre tiden av en playmaker som kan hitta Lucas Venuto och Fredrik Hetta med passningar i powerplay. Kan inte Conny Strömberg göra det så kan ingen, på den här nivån, göra det.

Conny Strömbergs första ord efter VIK-comebacken: "Är ett jävla tjafs om åldern"

VIK kommer till sista delen av februari och en helg mot Piteå och Örnsköldsvik med ett Strömberg/Johansson-förstärkt lag som ser ut att få ihop ett bra lag till dubbelmötet.

Men det kittlar desto mer att titta ännu längre fram, och på vad som kanske kan hända. ”Om.”

Om Marcus Bergman kommer tillbaka, om Petter Mattsson kommer tillbaka, om kanske Kevin Weiskog kommer tillbaka. När Pontus Holmberg är tillbaka från landslagsuppdraget.

Den gulsvarta laguppställningen har saker att uträtta.

Hade Patrik Zetterberg misslyckats med deadline day hade skadeläget gjort att den allsvenska satsningen varit skakad och rentav reducerad till lite av en dröm.

Men det gjorde han inte.

Säsongen fortsätter glöda.

Med nya, välbehövliga, egenskaper i laguppställningen som ska göra det för klubben.

Så kan VIK spela i helgen.

Målvakt: Marcus Dahlbom (Daniel Wahlberg)

Förstafemman: Jimmie Jansson, Morgan Hassel, Lucas Venuto, Fredrik Johansson, Conny Strömberg

Andrafemman: Alexander Lindelöf, Jesper Appel, Fredrik Hetta, Johan Skiöld, Jesper Johansson

Tredjefemman: Kenny Källström, Joel Werner, Oscar Pettersson, Jesper Cederberg, Anthon Eriksson

Fjärdekedjan: Adam Lidström, Wilmer Skoog, Hampus Wallin

Extra: Anton Brandhammar, Robin Nilsson

Saknas ovan: Pontus Holmberg, Marcus Bergman, Petter Mattsson, Kevin Weiskog, Niclas Lehmann