Seriesegraren VIK:s långa svit bruten – Lindlövens skyttekung avgjorde sista grundseriematchen

I den första perioden var det de gulsvarta gästerna som kom ut störst från nedsläpp.

VIK tryckte ner Lindlöven djupt och skapade ett par tidiga chanser.

En gav utdelning.

Jimmie Jansson kastade ner en puck på kassen från blå, Isak Mantler släppte retur varpå Niclas Lehmann skyfflade in 0–1 redan efter 48 sekunder. För övrigt tredje matchen i rad där centern Lehmann gjorde mål, hans fjärde under de tre matcherna.

Efter ett par minuter och en indianare av VIK kom Lindlöven in i matchen igen, åtminstone spelmässigt. Även hemmalaget skapade en del chanser i en öppen och svängig period. Max Lalander hade den bästa chansen när han helt fri framför kassen sköt rakt på VIK-målvakten Marcus Dahlbom.

I den andra perioden blev det inga mål.

Men det saknades inte chanser.

Isak Mantler rånade VIK-centern Johan Skiöld på ett "givet" mål i powerplay. Mantlers retur gick diagonalt rakt ut till Skiöld som hade öppen kasse. Då slängde sig Mantler som en fotbollsmålvakt och lyckades stänga sin målbur.

"En riktig TV-räddning" konstaterade kommentatorerna i TV-sändningen.

I den tredje perioden kunde Lindlöven vända matchen.

Först kontrade Anton Tano (i sin sista match, lämnar för studier i Umeå) in 1–1 i boxplay efter att VIK ville ha en trippingutvisning när Fredrik Hetta gick omkull. Sedan fick Lindlöven sin första och enda chans i PP, och då slog Max Lalander till. Som högerskytt från blå tog han lite yta in centralt och lossade en handledare som smet stolpe in.

Isak Mantler agerade sedan säkert i kassen och Lindlöven säkrade segern och andraplatsen bakom just VIK.

Lagen möts igen i allettan norra som inleds 27 december.

Sett över 22 omgångar har både VIK och Lindlöven fött en ny poängkung i en grundserie. Johan Skiöld slutar tvåa i divisionens totala poängliga bakom segraren och Irstasonen Eddie Davidsson. Skiöld registrerar totalt 5+19=24 poäng på 22 matcher. Samma poängfacit som lagkompisen Niclas Lehmann, men ett mål mer.

Lindlövens poängkung heter just Max Lalander. Forwarden slutar sjua i totala poängligan med 14+8=22 poäng på 22 matcher.

Matchfakta

Lindlöven-VIK 2–1

Första perioden: 0–1 (0.48) Niclas Lehmann (Jimmie Jansson, Kenny Källström)

Andra perioden: -

Tredje perioden: 1–1 (4.53) Anton Tano (Dick Ahlström) spel fyra mot fem, 2–1 (12.21) Max Lalander (Jonatan Augustsson) spel fem mot fyra

Skott: 12-10, 10-17, 10-8

Publik: 625, Lindehov.