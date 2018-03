Tredje raka för VIK inför tillrest storpublik – fem poäng ner till tredjeplatsen efter drömstarten

Med Västerviks förlust mot Piteå på måndagskvällen hade VIK Hockey möjligheten att göra ett tidigt ryck i kvalserien till hockeyallsvenskan.

Seger, och VIK skulle ha åtminstone fem poäng ner till tredjeplatsen. Det var en möjlighet som man genast såg att Gulsvart var sugna på att ta vara på. Man hamnade visserligen i numerärt underläge omgående i matchen när Niclas Lehmann kände sig tvingad att haka en hemmaspelare som var på väg in i slottet. Dahlbom i kassen tvingades till en avancerad räddning innan VIK räddades av att Huddinge var sex man på banan.

Matchöppningen var annars lite småförsiktig från båda lagen, men det var VIK som skulle komma att ta ledningen tidigt i matchen. Anfallet inleddes med att Oscar Pettersson satte både hård och bra forechecking, vann pucken vidare till Kevin Weiskog. Via Morgan Hassel hamnade pucken sedan hos Jimmie Jansson, som via hemmamålvakten Daniel Fahlström fick in 1–0, inför ett jublande, massivt bortafölje.

Efter powerbreaket i den första perioden sjönk tempot. VIK klarade på ett utmärkt sätt att hålla Huddinge på utsidan, och tog med sig 1–0 in i den första periodpausen.

VIK inledde även den andra perioden bra – och återigen gav det tidigt utdelning. I ett två mot ett-läge visade Lucas Venuto stort tålamod och friställde Johan Skiöld. VIK-forwarden vickade på höfter och axlar ett par gånger innan han skickade pucken i nät och fick fira framför den tillresta klacken.

Fram dit och en bit till kändes VIK som laget som hade en liten fördel rent spelmässigt, men Huddinge skulle äta sig in i matchen. Hjälpta av ett par möjligheter i power play tog hemmalaget greppet om matchen ordentligt, och under den andra halvan av perioden fick VIK fokusera på att freda det egna nätet. Marcus Dahlbom tvingades till ett par riktigt heta räddningar, men kunde hålla nollan perioden ut.

VIK fick sedan inleda den tredje perioden i spel fem mot fyra efter att Dennis Nordström dragit på sig en tvåa för snack i slutet av andra. Närmast kom Venuto som testade första krysset från sin position i den vänstra cirkeln, men inget vidare spel i power play.

I den tredje perioden såg det annars länge ut så som det gjort under så många matcher under den här våren. VIK försvarar skickligt och håller sina motståndare på utsidan, och Huddinge kom mycket riktigt inte till några heta målchanser länge i den tredje perioden. Hemmalaget såg ut att ha en puck i mål med fem minuter kvar att spela, men det dömdes bort då Dahlbom blivit rejält överkörd i situationen.

Men strax efter det bortdömda målet skulle Huddinge reducera. Martin Backholm klev in i VIK-zonen med mycket yta, och dunkade iväg ett slagskott som överlistade Marcus Dahlbom. 4.27 kvar att spela – och återigen mycket nerv i matchen.

Joakim Hällerström var riktigt nära att styra in kvitteringsmålet för Huddinge strax efter reduceringen, men pucken smet precis utanför Dahlboms vänstra stolpe.

Med två minuter kvar att spela plockade Huddinge målvakten. Fredrik Johansson fick chansen att avgöra hela vägen från egen zon, men sköt utanför. Samma sak hände Jimmie Jansson några sekunder senare – och det var inte långt ifrån att det kom tillbaka och bet Gulsvart i bakändan.

Med 16 sekunder kvar att spela tvingades Dahlbom till en ruskig reflexräddning, men VIK höll undan och tog sin tredje raka seger i kvalserien med 2–1. Det innebär att man nu har fem poäng ner till Västervik på tredjeplatsen i tabellen.

Matchfakta/Kvalserien till hockeyallsvenskan

Huddinge IK–VIK Hockey 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

Första perioden: 0–1 (6.10) Jimmie Jansson (Morgan Hassel, Kevin Weiskog)

Andra perioden: 0–2 (4.04) Johan Skiöld (Lucas Venuto)

Tredje perioden: 1–2 (15.33) Martin Backholm

Skott: 35–27

Utvisningsminuter: 8–18

Publik: 997