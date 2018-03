Världsstjärnornas häftiga hälsningar till VIK – kolla vad målkungen av Las Vegas och Vigge säger: ”Spöa dom”

VIK Hockey är mer än en division 1-klubb.

Dels via sin äldre historia – och dels via sin mer nutida stjärnuppställning av lirare som varit en del av Gulsvart.Kolla bara in klippet med hälsningar före nedsläpp i kvalseriepremiären borta mot Piteå.

Stjärnor som Las Vegas Golden Knights 39-målsskytt i NHL, William Karlsson, och Manchester Uniteds Victor Nilsson Lindelöf (ungdomsspelare i VIK) är bara två av spelarna som skickat en hälsning till Gulsvart genom klubbens hemsida.

– Tjenare. WK från Vegas här. Jag vill bara önska Gulsvart ett stort lycka till i kvalserien. Hoppas ni spöar de andra och tar klivet upp igen. Kört hårt, heja Gulsvart, säger William Karlsson.

– Tja grabbar, Victor här. Jag vill önska er all lycka till i kvalserien och hoppas att Västerås som stad är bakom er och kommer och stöttar er. Stort lycka till. Kör över dem, säger Victor Nilsson Lindelöf.

Klubbikoner som Marcus Söderkvist och Andreas Lindh, de enda två spelarna som gjort fler matcher för Gulsvart än kaptenen Fredrik Johansson, är med.

Precis som stadens NHL-söner Patrik Berglund, Mikael Backlund och hemvändande Dennis Rasmussen som jagar SM-guld med Växjö.

– Hej, Mikael Backlund, Calgary Flames här. Hoppas ni alla är med och stöttar VIK genom kvalserien. Det kommer behövas ett enormt stöd från läktaren. Jag hoppas verkligen att VIK kan klara detta och ta sig tillbaka till allsvenskan. Heja Gulsvart, säger "Mickis".