Forwarden gör comeback när Sala Hockey jagar kval: "Viktig både på och utanför isen"

Efter fyra raka segrar i inledningen av säsongen såg Sala Hockey svårstoppat ut i Hockeytrean C Västra. Den så viktiga jämnheten i laget fick sig en törn när Viktor Juhlin blev korsbandsskadad samtidigt som sjukdomarna började slå till.

– Innan dess hade vi tre jämna femmor. Det är just jämnheten som vi lever på samtidigt som lag som HC Örnen är mer beroende av sina enstaka stjärnor. Under säsongen har vi dock fått byta ut vår tredjefemma efter att Erik Wiklund slutat och Viktor Juhlin skadat sig, berättar Pelle Svärd.

När Sala Hockey har fullt manskap finns det inget lag som är bättre i serien enligt Salatränaren. Därför tror han att det fortfarande är fullt realistiskt att ta in de nio poäng som är upp till serieledande HC Örnen (Sala har en match mindre spelad).

– Ja, absolut. Inget lag i den här serien är bättre än oss när vi får ha vårat lag. Det är dock oklart om bara ettan i serien går till kval eller något lag till. Förbundet har inte gett något klart besked, säger Svärd.

Hela upplägget att endast ett lag har chansen att nå kval sågas av Salatränaren.

– Vad hade hänt om HC Örnen redan varit klart, frågar sig Svärd.

– Då hade ju serien varit helt död nu. Jag förstår inte riktigt hur förbundet tänker, tillägger Svärd.

Till fredagskvällens möte med Guldsmedshyttan hoppas Salatränaren kunna gå runt med tre femmor. En spelare att hålla ett extra öga på är forwarden Marcus Söderlund.

– Han gör comeback efter ett uppehåll. Marcus är viktig för oss. Han gör ett bra jobb både på och utanför isen, säger Svärd.

En annan spelare som är värd att hålla ett extra öga på är den evigt unge backbjässen Joakim Javeblad – en spelare som anslöt från Skultuna under säsongen. Javeblad är med sina 46 år en flitig poängplockare som håller än. Under sina glansdagar var han en viktig divsion 1-kugge för både Köping Hockey, Nybro IF och Surahammar. Javeblad blir med sin rutin en viktig spelare för Sala Hockey under resten av säsongen.

– Det är fantastiskt egentligen. Han står ofta rätt och det är inte lätt ens för gamla division 1-spelare att ta sig förbi honom, säger Pelle Svärd.