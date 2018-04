Blygsamma målsättningen mosades – så blev Hockeyallsvenska drömmen verklighet: "Ta oss härifrån"

Det är sen fredagskväll den 13 mars.

VIK är i Skåne. Närmare bestämt Kristianstad.

Mats Lusth har precis använt presskonferensen efter match 2:3 i playoff 3-serien mellan VIK och KIK till att försöka psyka både VIK-tränaren Thomas Paananen och domaren.

Offensiva stjärnbygget Kristianstad har slagit VIK med 2–1 efter en spelmässig knockout i första perioden och många västeråsare är uppgivna.

Efter en säsong där laget tagit sig igenom hinder för hinder utan att egentligen glänsa särskilt mycket mer än sina motståndare fruktar många att stjärnlaget från syd ska vara det som till sist sänker drömmen om en snabb comeback till Hockeyallsvenskan.

Inte så att det hade varit ett fiasko. Klubben gick ju många månader tidigare ut med att målsättningen efter att tvingas börja om i division 1 var den blygsamma "gå till allettan och ta det därifrån".

Som säsongen artade sig var kanske playoff 2-avancemanget mot Mariestad tröskeln för vad som kunde anses godkänt.

Men det kunde ju trots allt fortfarande gå vägen.

Om nu inte Kristianstad sett så bra ut.

Sen blev det lördag morgon.

Lördag, 14 mars. Kristianstad–VIK. Omgång 3:3, playoff 3. Resultat: 1–2. VIK vidare till kvalserien.

Redan efter första minuterna från nedsläpp känns något annorlunda. Kristianstad kommer inte alls ut och pressar lika hårt som dagen innan.

Är de trötta? Tog de ut sig för hårt kvällen innan?

När supertalangen Pontus Holmberg, han som ska spela i NHL i framtiden ni vet, sedan spelar fram Fredrik Hetta för 1–0 tidigt i powerplay tänds hoppet på allvar.

Det här kan ju gå!

På resan ner till Skåne har Gulsvarts stjärnback och energibatteri Jimmie Jansson blivit sjuk och dragit på sig lunginflammation. En allvarlig sjukdom som håller honom borta från spel ett bra tag. In för spel redan i match 2:3 kommer i stället Anton Brandhammar som suttit på läktaren mot Mariestad.

Den unge backen gör sina bästa matcher under säsongen och visar varför lagets bredd är en styrka.

Tillbaka på isen kvicknar Kristianstads superduo Johan Skinnars och Fredrik Hansson till och gör 1–1 inför den tredje perioden.

Där blir sedan Conny Strömberg utvisad och ett gäng hemmafans gör alkoholrelaterade gester till 42-åringen när han sitter i utvisningsbåset.

Sex minuter senare spelar VIK powerplay och en retur från Joel Gistedt landar på bortre stolpen. Hos vem? Conny Strömberg. Såklart. Veteranen mosar in returen, gör 2–1 för VIK och firar med att glida förbi Kristianstads bås.

Värvningen som finansierades av fansens 110 000-kronorsinvestering fick sänka KIK. Och hämnas på de där personerna som gjorde gesterna.

Citatet som Conny bjöd på i VLT:s livesändning via en selfiepinne från omklädningsrummet spreds som en löpeld över Hockeysverige och blev till och med ett tryck på en t-shirt.

– Sen åkte jag tillbaka och hånade dom när vi väl vunnit. Då fick jag ge igen, det är det härligaste jag vet. Det var perfekt.

VIK var därmed i kvalserien.

Torsdag, 22 mars. Piteå–VIK. Omgång 1:10, kvalserien. Resultat: 1–2.

VIK-fansen har börjat drömma på allvar.

Kunde Gulsvart slå ut Kristianstad, kanske det bästa laget i hela division 1, kan de väl vinna över alla lag? Känslan är att inget motstånd som finns kvar bör bli särskilt mycket svårare än Skånegänget.

MEN.

Tidigare under säsongen har VIK blivit totalt avklädda av Piteås monstruösa skridskoåkare. Torsk 0–4 borta i allettan blev torsk 2–4 hemma för totalt 2–8 i målskillnad under säsongens två första möten.

Vad talade för att det skulle gå bättre nu?

Speciellt när influensan spridit sig i truppen och gör att flera spelare upplever kraftfulla sjukdomssymptom och balanserar på vad som är möjligt rent fysiskt för att kunna spela en idrottsmatch, speciellt på elitnivå.

Under det positiva kontot landade däremot den efterlängtade nyheten att Niclas Lehmann, efter käkbrott och hjärnskakning, till stor glädje kunde fortsätta säsongen och göra comeback med fullvisir till kvalseriens öppningsrunda.

Pucken släpptes och Piteå började åka skridskor. Och åka mer skridskor. Och åka ännu mer skridskor.

Målvaktsfantomen Marcus Dahlbom tvingades göra den ena svettiga räddningen efter den andra. Sen fick VIK ett ströanfall. Anthon Eriksson spelade in pucken i slottet. Oscar Pettersson fanns där. Och nöp upp kvalseriens första VIK-mål i nättaket.

Innan perioden är klar skickar kaptenen Fredrik Johansson in 2–0 också och ett av säsongens värsta periodrån är ett faktum.

VIK har totalt tre skott på mål i första perioden. Piteå har cirka 200 men Gulsvart leder matchen med 2–0.

Jaja, bra start resultatmässigt – men det här kan väl aldrig hålla?

Piteå fortsätter att mosa på. VIK får visserligen en och annan kontring och är tre mot en, kanske fyra mot en när Fredrik Hetta skjuter själv och gör det långt utanför.

Det ska egentligen inte kunna bli tre poäng.

Men med Marcus Dahlbom i mål kan allt hända och tamejtusan så vinner VIK öppningsmatchen i kvalserien för en drömstart i serien.

Lördag, 24 mars. VIK–Borlänge. Omgång 2:10, kvalserien. Resultat: 3–1.

Cirka 17 sekunder in i första perioden tar supertonåringen Pontus Holmberg fart vid egen målbur.

Han har bara en sak i huvudet.

Gå rakt på kasse.

"Holma" som han kallas i omklädningsrummet blir tacklad strax efter mittzon men vinner duellen, behåller farten (den höga som han utvecklat under säsongen) och störtar mot bortre stolpen.

Han får pucken och stoppar in 1–0 för VIK. En riktig drömstart.

Därifrån har han så otur en spelare bara kan ha och brakar rakt in i sargen med ett av sina fingrar (!) i konstig vinkel. Det visar sig att det går rakt av.

Säsongen går inte att rädda och en spelare många tror kommer spela i NHL under sin karriär och definitivt SHL redan nästa säsong försvinner ur spel.

Det hade kunnat knäcka de flesta lagen att tappa sin bästa offensiva spelare.

Men inte VIK.

Gulsvart vinner matchen med 3–1 och utvecklar den starka kvalserieöppningen.

Tisdag, 27 mars. Huddinge-VIK. Omgång 3:10, kvalserien. Resultat: 1–2.

VIK kommer till Björkängshallen som serieledare i kvalserien och hallen är sig inte lik.

Den som borde präglas av rött fylls i stället med massor av gult och svart.

Det är västeråsare överallt i den lilla ishallen och det som på pappret är en bortamatch blir i stället en manifestation av VIK-fansen som gör det till en hemmamatch på läktarna.

Jimmie Jansson gör sin andra match efter comebacken från lunginflammation och knäpper in 1–0 tidigt.

Kommer det räcka?

Tidigare i kvalserien har centern Johan Skiöld haft det lite trögt poängmässigt. Nu får han pucken i fri yta, tar sig fram mot mål och skickar in 0–2 hur kyligt som helst.

Det visar sig bli game winning goal.

Alla VIK-are hyllar målet. Utom en. Backen Kenny Källström förklarar – med mycket kärlek och glimten i ögat – hur det egentligen var.

– En riktig gubblobb, säger Kenny "Kpist" Källström och skrattar.

Torsdag, 29 mars. Troja-VIK. Omgång 4:10, kvalserien. Resultat: 5–1.

Efter tredje raka har de nationella hockeymedierna redan börjat tävla om att förklara hur det är givet att VIK spelar i Hockeyallsvenskan nästa säsong.

Bland de initerade fansen är oron betydligt större.

Tre segrar är bra, ja. Men hur har spelet sett ut? Kommer det verkligen hålla att bara ett eller två mål per match? Speciellt mot Troja som kanske är kvalseriens bästa lag på pappret?

Det börjar egentligen bra nere i Ljungby. VIK spelar med hyfsad kontroll och snabbe norrlänningen Anthon Eriksson presenterar sig målmässigt i kvalserien när han bryter in från kanten och ger Gulsvart ledningen.

VIK ska egentligen bara spela av första perioden och bygga vidare på sitt starka försvarsspel.

Då skickar just Eriksson olyckligt en puck out och Troja får chansen i PP. Det ser inte ut att bli något. Men med bara 13 sekunder kvar av perioden sticker danske stjärnforwarden Nikolai Meyer fram klubban och styr in 1–1.

När sedan VIK i praktiken gör ett olyckligt självmål via en puck som kraftigt ändrar riktning av ett täckt skott och Troja gör 1–3 är kvällen över. Första förlusten i kvalserien är ett faktum och lite tvivel börjar ta form.

Måndag, 2 april. VIK–Västervik. Omgång 5:10, kvalserien. Resultat: 1–3.

Trots förlusten i Ljungby fyller västeråsarna ABB Arena med säsongens bästa publiksiffra på drygt 4 500 personer på plats.

Nu har även marginalåskådarna som inte satt sin fot i hallen tidigare under säsongen tagit sig dit för att se VIK visa sin klass.

Det skiter sig totalt.

Västervik är klart bättre över 60 minuter och även om Oscar Pettersson snor åt sig en puck och ger VIK ledningen är 1–3-förlusten ingenting att diskutera.

Nu har VIK spelat fem matcher och bara gjort nio mål. Ett snitt på 1,8 mål per match. Alla inser: Det här håller aldrig för avancemang om ingenting förändras.

Onsdag, 4 april. VIK–Piteå. Omgång 6:10, kvalserien. Resultat: 5–4 efter straffar.

VIK har en ny chans på hemmais. Många medgångssupportrar sviker och det kommer i stället för 4 511 personer bara 2 844.

Till nedsläpp har klubben dock kunnat släppa ett chockerande, positivt, besked.

Forwarden Marcus Bergman som alla räknat bort efter flera månader där inte ens han själv vetat vad som varit fel efter en tackling mot just Piteå i allettan gör en högst överraskande comeback.

Bara några veckor innan har han slutligen fått besked att det kan handla om en whiplash-skada i nacken och fått rehabövningar för att reda ut problematiken.

Kanske är det energiboosten som behövs för att tända laget efter de två förlusterna.

För visserligen om det börjar katastrofdåligt med underläge 0–3 så blir det här matchen som förändrar det mesta. Johan Skiöld reducerar snyggt till 1–3 innan andra perioden är slut.

I början av tredje aktiverar VIK en mäktig vändning. Fredrik Johansson visar varför han varit en toppspelare i allsvenskan bara en säsong innan och gör både 2–3 och 3–3.

Sen dröjer det bara någon minut innan Jesper Johansson. värvningen från Halmstad (vilka då?) får ett friläge och avslutar som vilken Steven Stamkos som helst med en right-handledare perfekt över benskyddet på målvakten och får ABB Arena att explodera.

Sällan har en arena med 2 800 åskådare låtit så mycket.

VIK börjar spela på ledningen och det har de ju gjort framgångsrikt hela säsongen. Så det ska bara stängas igen och säkras tre poäng.

Trodde Västerås, ja.

Piteå skickar allt och alla på kassen och GRÄVER in en retur med tre (!) sekunder kvar av ordinarie speltid.

Återigen den typen av motgång som skulle knäckt VIK. Men icke.

I straffläggningen börjar Johan Skiöld – som kommit upp så stort i detta läge av kvalserien – med att näta.

Sedan får Petter Mattsson som tidigare i karriären varit en poängkung men nu är en krigare med ett stort hjärta chansen att vara konstruktiv. Han återaktiverar sina poängkungsegenskaper och skickar in nästa straff också.

VIK vinner 5–4 och med fem producerade mål tänds hoppet igen.

Lördag, 7 april. Borlänge–VIK. Omgång 7:10, kvalserien. Resultat: 2–5.

VIK har mött Borlänge fem gånger tidigare under säsongen och vunnit alla.

Inför flera av matcherna har olika spelare i Borlänge gått ut i media och sagt att de är bättre än VIK.

Ändå förlorar de igen.

För sjätte gången i rad.

VIK åker på en ny psykologisk motgång när Borlänge kvitterar till 2–2 med bara sex sekunder kvar av andra perioden.

Men om inte en influensa-epedemi eller skada på största talangen sedan William Karlsson i Pontus Holmberg kunde stoppa laget så är det inget som kan det. Inte den kvitteringen heller.

Med en comebackande Marcus Bergman som chockar fansen med sin klass efter den långa skadefrånvaron i en stekhet kedja med Johan Skiöld och Conny Strömberg flyger Gulsvart i den tredje perioden och drar ifrån till 5–2.

Skiöld gör 2+2 och är inne på alla fem mål i matchen.

Dessutom har säkert 400-500 västeråsare tagit över Borlänge Ishall för ett nytt bortafölje av högsta klass.

VIK-arna inser att det är för många på plats för ett traditionellt firande. Så de delar upp sig i två "lag" där ena halvan av spelarna tackar ena långsidan och den andra den andra långsidan. Och så byter de med varandra.

Klubben mår bra.

Och har satt sig i ett bra läge inför den åttonde omgången.

Tisdag, 10 april. VIK–Huddinge. Omgång 8:10, kvalserien. Resultat: 6–0.

Försnacket präglas av två saker.

+ VIK har äntligen exploderat målmässigt med tio mål på två matcher.

+ Det börjas diskuteras "jinxar" där vissa på sina håll börjar ta ut ett avancemang i förskott trots att VIK vid en förlust mot Huddinge kan vara utanför topp 2-strecket med ett högst svårt schema kvar.

Första fem minuterna är nervösa.

Resten är en klassisk VIK-match.

Det blir powerplay och Conny Strömberg kroppsfintar sin back och spelar över till Alexander Nilsson Lindelöf. "Alex" har under hela säsongen fått stort förtroende av Thomas Paananen och trots en relativt torka varit förstevalet som point på offensiv blå.

Nu får han äntligen utdelning på sina många skott när pucken sitter klockrent kryssribba in och blir målet som får VIK att släppa alla spärrar.

Marcus Bergman flyger fram och gör två mål.

Lindelöf gör ett till och har en i ribban för ett hattrick.

Conny Strömberg gör 1+2 och lurar Huddinges målvakt totalt vid sitt mål.

VIK vinner 6–1 och nu kokar Rocklunda av förväntningar och framtidshopp.

Vägen tillbaka till allsvenskan har öppnats på allvar när VIK är sex poäng och nio plusmål före närmsta lag utanför strecket.

Men det är fortfarande inte helt klart.

Ett nervöst sammanbrott och två storförluster mot Troja och Västervik skulle kunna förstöra festen. Ett scenario många luttrade och passionerade VIK-are trots allt inte kan se bort ifrån.

Torsdag, 10 april. VIK–Troja. Omgång 9:10, kvalserien. Resultat: 2–3 efter straffar

Den 7 november gav Gulsvart Mittmedia en unik möjlighet att följa laget från den absoluta insidan.

Inklusive i omklädningsrummet under match.

I dokumentären pratade sportchefen Patrik Zetterberg och backen Jimmie Jansson om drömmarna.

– Jag vill inget hellre än att VIK ska upp. Alla som månar om föreningen är värda något mer och jag kommer göra allt som står i min makt för att vi ska ta oss härifrån, sa "Zäta" då för det som i dag är fem månader sedan.

Jansson fyllde på:

– Jag får ofta bilder och ser oss i de sista matcherna och hur vi lyckas som lag. Hur vi täckte det där sista skottet, avgjorde matchen i öppen kasse, någonting. Det betyder så otroligt mycket om vi skulle få gå hela vägen.

Det som då var en dröm långt inne i framtiden blev nu verklighet.

Matchen i sig blev konstig. Ett nervöst VIK släppte in 0–1 och 0–2 i powerplay.

Sen klev han fram.

Kaptenen.

Nummer 12.

Fredrik Johansson.

Med två mål där pucken bara skulle in till varje pris kvitterade han för Gulsvart och säkrade den så viktiga poängen som gjorde att VIK tog kvällen till historieböckerna av egen maskin.

Scenerna som utspelade sig därifrån är lika klassiska som härliga.

Vi låter klackens ord avsluta.

"Vi går upp, vi går upp, vi går uuuuuupp".