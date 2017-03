Mardrömmen sann för VIK – tvingas till negativt kvalspel: "Kommer resa oss igen"

Streckdramatiken i Umeå avgjordes inför en mäktig inramning i T3 Center, Umeå. Arenan var utsåld med 5 009 sålda biljetter och två klackar på plats.

VIK tog ledningen efter 9.57 av perioden. Marcus Bergman forecheckade tillsammans med Mikael Frycklund, vann puck, spelade Frycklund som hittade Lukas Zetterberg. "Lill-Zäta" drog av ett handledsskott i krysset och öppnade alltså matchens målkonto.

Men Björklöven kom tillbaka. Efter 17.51 vann Lucas Sandström en 50/50-duell mot Anton Mylläri och direktsköt 1–1 i krysset bakom Henrik Lundberg.

Båda lagen hade ytterligare chanser att näta, men den första perioden slutade oavgjort 1–1.

I den andra perioden hände det mindre målmässigt. Men massor sett till chanser och hett spel.

Framför allt var det hemmalaget Björklöven som mosade på i offensiv zon och mot Henrik Lundbergs målbur. Men VIK lyckades hålla undan i mittronden.

Bortalaget kom igång som mest offensivt mot slutet av den andra perioden. VIK skapade ett par målchanser, men då räddade Lövens målvakt Adam Werner.

VIK gick under de två första perioderna hårt på tre femmor. Bland annat spelade Mikael Frycklund kopiöst mycket – och gjorde det också bra.

I den tredje perioden tvingades bortalaget VIK spela två powerplay under den första halvan. Björklöven kunde dock inte omsätta det till mål.

Björklöven gjorde i stället 2–1 efter 12.22 av tredje perioden. Mikko Pukka sköt från blå, och Joakim Högberg styrde in pucken.

Detta efter en period där VIK varit utspelat efter de båda boxplayen.

VIK-tränaren Christer Olsson tog timeout efter 14.33 där VIK tilldömdes ett powerplay.

– Vi gör vår grej. Nu är det hänsynslöst på de lösa puckarna. Nu får det kosta. Vår grej. Det som vi alltid tränar på. Nu ska pucken in, säger Olsson i timeouten där ljudet plockades upp av CMore.

Det gav resultat. Stefan Gråhns satt upp för Simon Karlsson som direktsköt 2–2 bakom Adam Werner.

I det läget var det fördel VIK.

Björklövens tränare Joakim Fagervall begärde timeout efter 18.30.

– Jag skiter i vem som står var. Men att vi får det här utseendet på en hög trea. In med gubbar där. En djävulskt hög trea. Gå mycket på skott. Men vi tar inte honom (Werner) ännu. Känn lugnet grabbar. Lasta in puckar, säger han under snacket.

Precis som för VIK gav timeouten effekt. Löven tog ut Adam Werner och Zack Hamill sköt 3–2 mellan benen på Henrik Lundberg.

Efter 19.24 tog VIK ut Lundberg och försökte fixa en kvittering. Men det hjälpte inte. Björklöven vann matchen med 3–2.

För Björklöven betyder segern att Umeålaget har säkrat kontraktet. För VIK betyder det att det väntar ett kvalspel för att hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan.

Kvalet till Hockeyallsvenskan startar den 23 mars.

VIK-tränaren Christer Olsson pratade med CMore efter matchen.

– Grymt sätt att förlora på. Vi krigade och fick en bra start. Sedan blev vi hårt ansatta och i underläge. Sedan kom vi tillbaka och fick 2–2. Vi vet givetvis att vi måste vara starka framför Henke. Sista målet känns tungt.

– Grabbarna har varit hårt prövade hela säsongen. Vi fick en dålig start på serien, reser oss och kommer tillbaka. Sedan har vi en dålig sejour igen när vi hamnar under strecket. Killarna ska ha en eloge, de har kommit varje dag och tagit ansvar. Nu var det 45 sekunder kvar.

– Vi kommer resa oss igen. Vi får träna ännu mer tillsammans och bli ännu bättre. Sedan ska vi anta kvalserien som kommer. Det är en tuff resa och vi har respekt för lagen som kommer att hamna här, säger Olsson.

MATCHFAKTA: Björklöven–VIK 3–2

Första perioden: 0–1 (9.57) Lukas Zetterberg (Mikael Frycklund, Marcus Bergman), 1–1 (17.51) Lucas Sandström (Mikko Pukka)

Andra perioden: -

Tredje perioden: 2–1 (12.22) Joakim Högberg (Mikko Pukka, Kim Karlsson), 2–2 (14.50) Simon Karlsson (Stefan Gråhns, Eddie Davidsson) spel fyra mot tre, 3–2 (19.14) Zach Hamill