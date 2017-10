Andreas Borgman inför NHL-debuten: "En härlig känsla"

Efter att han imponerat på Torontoledningen under försäsongen tog Andreas Borgman en av de 23 platserna i Torontos trupp inför NHL-premiären mot Winnipeg Jets, för bland annat landsmannen Calle Rosén.

Och nu står det klart att Borgman kommer att debutera i NHL natten mot torsdag när Toronto ställs mot Winnipeg, i Winnipeg.

Under de senaste dagarna har Borgman tränat ihop med Connor Carrick, som spelade drygt 16 minuter per match under förra säsongen för Toronto.

– Det känns ganska häftigt. En härlig känsla. Jag ska bara fortsätta jobba hårt och behålla min plats här, säger Borgman till Maple Leafs Youtube-kanal.

22-årige Borgman, som utsågs till förra årets bäste rookie i SHL, tror att det blir ett snäpp tuffare ute på isen när NHL väl drar igång jämfört med hur det var under försäsongen.

– Det kommer förmodligen att bli mycket tuffare där ute och motståndarna kommer att ta i hårdare på skridskorna. Det gäller att höja sig en nivå, säger Borgman