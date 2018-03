Enighet om vad som hotar demokratin – men för räddningen finns skilda svar

Hoten mot demokratin är nu ett vanligt tema i västerländska debattböcker. Jordmånen är den långa raden av illavarslande fenomen. Populistiska, främlingsfientliga och högerextrema partier går framåt på allt fler håll; figurer som Trump, Putin, Orbán och Erdogan oroar; att bilda regering efter val tar alltsomoftast evigheter; korruptionsskandaler fläckar regeringar litet varstans. Brexit och handelskrig förmörkar bilden ytterligare.

Christina Busck: Har demokratin någon chans i svaga tider?

Det är logiskt att temat återfinns även i den svenska bokfloden, nu i mars i form av ett par titlar som bägge utlovar receptet för att ”rädda demokratin” - belgaren David van Reybroucks ”Emot allmänna val” och Sverker Gustavssons m fl ”Vad krävs för att rädda demokratin?”.

Att sådana tänkesätt virvlar upp på allt fler håll är ett reellt hot mot demokratin.

Intressant är att bägge böckerna tecknar i princip samma bild av vad som hotar demokratin. I den långa raden av möjliga obehagligheter att peka på, koncentrerar de sig på två företeelser: populism och teknokrati, som de därtill definierar tämligen liktydigt.

Populism är, menar de, idén att det finns ett rent och oförstört ”folk” som står för ”sunt förnuft” mot en ”elit” som bara ser till sig själv. Att sådana tänkesätt virvlar upp på allt fler håll är ett reellt hot mot demokratin, eftersom de banar väg för demagoger.

Teknokrati beskriver bägge som tron på experter och på att viktiga sektorer måste lyftas bort från dagspolitikens påverkan — synligt främst i nyliberalismens vilja att avskilja så mycket som möjligt av ekonomin från politiken.

Men frågan hur demokratin ska räddas besvaras helt olika.

Men frågan hur demokratin ska räddas besvaras helt olika. Belgaren vill finna nya former för politiken, svenskarna vill finna ett nytt innehåll.

Liten guide: Så här känner du igen en demokrati.

I sitt sökande letar sig van Reybrouck tillbaka till antikens Aten och renässansens stadsstater som Florens, Siena och Venedig. Här utövades demokrati, bland den elit som kallades medborgare, i form av lottning - du blev inlottad att ingå i en beslutande församling, nästa år lottades andra in. Under ditt mandatår skulle du ägna stor del av din tid till att sätta dig in i och fatta beslut om de allmänna angelägenheterna.

Översatt till dagens värld tänker sig van Reybrouck att länder inrättar parlamenten som tvåkammarsystem, där en kammare väljs som förut med partilistor i allmänna val, och den andra kammaren består av inlottade medborgare.

Mängder av partipolitiska låsningar skulle lösas upp.

Resultatet skulle, spår han, bli verkligt folkligt inflytande och att mängder av partipolitiska låsningar skulle lösas upp.

En del exempel i den här riktningen finns redan, men då i regel knutna till ett avgränsat, men viktigt, ämne. På Island och på Irland bereddes grundlagsändringar i sådana här instanser, i ett par delstater i Kanada gällde det en reform av valsystemet.

”Varje viktig tanke har tre olika livsfaser”, skriver van Reybouck optimistiskt. ”Först blir den ignorerad. Därefter blir den förlöjligad. Sedan blir den en allmänt accepterad visdom.”

Belgarens vision av folkstyrets framtid är smittande skriven och det är lätt att tro på inlottade församlingar som en framgångsväg på lokal nivå eller i avgränsade nationella sakfrågor.

Men idén med en inlottad riksdagskammare är svårare att tro på. De flesta i en sådan församling bär med sig ideologier och grupptillhörigheter, så snart uppstår nog ett partiväsende även där. Och vilket beslut är legitimt om den valda kammaren och den inlottade beslutar olika?

Läs kulturens serie om demokrati under press.

De tre svenskarna, som alla står nära arbetarrörelsen, attackerar framförallt vad de kallar ”vår tids auktoritära liberalism”. Medan Sverige ”mot slutet av 1970-talet erövrat en position längst ut på vänstersidan bland de västliga demokratierna” så har vi nu, ”med välkänd svensk effektivitet”, flyttat oss ”mer långtgående åt det nyliberala hållet än andra länder”. Nu lyder vi under privatiseringar, avregleringar och rigida budgetregler (”krona för krona”).

Svängen är alltför drastisk, menar Gustavsson & Co, ”ett 40-årigt skede av marknadsfundamentalism har nått vägs ände”.

De tre författarna vill teckna ett mellanting mellan 70-talets och dagens Sverige, en sorts blandekonomi repeat. Marknaden behöver bli ”socialt inbäddad” med mer av utjämnande politik, mer optimism, mer vilja att satsa långsiktigt. Politisk handlingskraft är medlet mot de vanmaktskänslor som ger grogrund åt populism.

Det råder ”ett sprängfyllt tomrum”.

Nyliberalismens grepp över det politiska tänkandet tog dramatiskt slut i och med finanskrisen 2008, menar de tre. Men ännu finns inget nytt tankesystem i dess ställe, det råder ”ett sprängfyllt tomrum”.

Det tomrummet består, tvingas man konstatera, trots den kunniga författartrions ansträngningar. Beskrivningen av hur det en gång var är skarp och klar, men konturerna av vägen framåt, av hur demokratin ska räddas, är vaga.

Den kanske klarar sig ändå?

Pär Fagerström

LITTERATUR:

”Vad krävs för att rädda demokratin?”

Sverker Gustavsson

Claes-Mikael Jonsson

Ingemar Lindberg

(Premiss förlag)

”Emot allmänna val”

”- Ett anspråkslöst förslag om att rädda demokratin”

David van Reybrouck

(Natur & Kultur)