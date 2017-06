Kampsånger och karaktärsmord: Världen hanterar Donald Trumps ledarskap

Amerikas förre president Barack Obama brukade bjuda på initierade läslistor inför sommaren, till litteraturälskares glädje. Donald Trump sällar sig däremot inte till skaran av politiker som vill glänsa med kulturellt kapital, tvärtom. Ändå inspirerar han – kanske mer ofrivilligt – till läsning. Försäljningen av dystopier och politisk filosofi har skjutit i höjden sedan han tillträdde. Direkt efter Kellyanne Conways famösa uttalande om "alternativa fakta" på Trumps installation ökade försäljningen av George Orwells klassiker "1984" till exempel med anmärkningsvärda 9 500 procent.

– Det är ett surr hela tiden här om hur Trump-eran kommer att avspegla sig på teatern, i tv och i filmer. En pjäs som heter "Building the wall" sätts upp på flera håll. Och många teatrar funderar på politiska teman just nu, säger USA-korrespondenten Karin Henriksson, som i höst ger ut den första svenska Trump-biografin: "Trump: Miljarderna, medierna och makten".

Inom kort tror Karin Henriksson att vi kommer att se en "flod av böcker" om den kontroversielle ledaren. En av de första är journalisten och författaren Naomi Klein, med boken "Nej är inte nog – Så står vi emot Trumps chockdoktrin och skapar en ny värld". Karin Henriksson märker ett sug efter kunskap om denna person som är "så impulsiv, oförutsägbar och okunnig om så mycket".

– Samtidigt var han ju inte på något sätt okänd, han är ju själv sprungen ur populärkulturen. Utan dokusåpan "The apprentice" hade han antagligen inte kunnat vinna valet, säger hon.

Karin Henriksson tvivlar på om Trump alls har en vision för kulturen. I USA existerar knappt statliga kultursatsningar. Trump föreslog dessutom nedläggning av kulturmyndigheten National Endowment for the Arts – vilket en rad republikaner visserligen har försökt med tidigare.

Men i sin ungdom drömde han om att göra film i Hollywood, berättar hon.

–Hans favoritfilm är "Citizen Kane", det är en av få kulturella saker han har pratat om, att den har varit viktig och hur den fick honom att tänka på rikedom på ett nytt sätt.

Seriös journalistik har fått ett uppsving i spåren av Trump. På sociala medier har han haft en riktig jordskalvseffekt, ser Johan Nilsson, som forskar om amerikansk populärkultur vid Örebro universitet.

– Där gör han störst avtryck, med giffar, minis och hashtags som förlöjligar honom konstant, säger Nilsson som menar att Trump bidrar genom att inte bete sig särskilt presidentlikt.

Och den amerikanska satiren blomstrar. Alla presidenter får tåla skämt – Bush framställdes till exempel som inkompetent och Ford som klumpig. Men Trump har slagit rekord som måltavla i amerikansk kvälls-tv. Under hans första hundra dagar vid makten skämtades det om honom mer än 1 000 gånger i de ledande pratshowerna, jämfört med 936 om Obama under hela 2009.

– Komedi-talk shows har fått ökade tittarsiffror och mer intäkter från annonsörer. Det finns väl ett behov eller en lust att se makten förlöjligad, säger Johan Nilsson som menar att satiren i program likt "Saturday night live" blir ett komplement till journalistiken och dess krav på objektivitet.

– Satiriker har inte de kraven, trots att den fungerar på ett liknande sätt. Och det har gjorts studier som visar att många unga vänder sig till de här programmen för nyheter.

Men vissa sätter skrattet i halsen. Margaret Atwoods "Tjänarinnans berättelse", aktuell både i nyutgåva och filmatiserad för HBO med Elisabeth Moss som tjänarinnan Offred, används som protest mot Trumps politik. När flera omfattande begränsningar av aborträtten diskuterades i Texas senat dök kvinnor upp klädda i röda mantlar och vita hattar, som en referens till hur kvinnor i det fiktiva samhället Gilead förvägras bestämmanderätt över sina egna kroppar.

– Trumps påverkan behöver ju inte heller bara synas i filmer som specifikt handlar om honom, säger Johan Nilsson.

FAKTA: Trump och kulturen

*Tv-bolaget HBO planerar att spela in en miniserie om valduellen mellan Trump och Clinton. Den ska bygga på en kommande bok om valet av journalisterna Mark Halperin och John Heilemann. Bakom projektet står samma gäng som producerade den prisbelönta filmen "Game change" med Julianne Moore som vicepresidentkandidaten Sarah Palin under valet 2008.

*Som en protest mot Trumps nedskärningar i kultursektorn visade flera biografer filmen "1984", med motiveringen: "Orwells skildring av en regering som hittar på egen fakta, kräver total lydnad, och demoniserar utländska fiender, har aldrig legat mer rätt i tiden."

*Alec Baldwins imitation av presidenten blev vida spridd. Nu ska han och Kurt Andersen också ge ut boken "You can't spell America without me: The really tremendous inside story of my fantastic first year as president Donald J Trump" på förlaget Penguin i november.

*Kongressmannen och demokraten John Lewis är en legend inom medborgarrättsrörelsen, men står enligt Trump bara för "prat, prat, prat och ingen action eller inga resultat". Efter uttalandet sålde Lewis bok "March: Book one" i tusentals exemplar. Andra böcker som har fått ett uppsving är Hannah Arendts "The origins of totalitarianism", Philip Roths "The plot against America" och Rebecca Solnits "Hope in the dark".

*Protestsånger. Flera musiker spelade tidigt in protestsånger mot Donald Trump. Fiona Apple sjunger till exempel: "We don't want your tiny hands / Anywhere near our underpants". En sammanställning av oberoende skivbolag släppte också en låt per dag under Trumps första 100 dagar, av artister som Bon Iver, Jens Lekman och Angel Olsen. Artister från Bruce Springsteen till Kendrick Lamar har skrivit musik om Trump. Bara dagar efter att presidenten twittrat det kryptiska "covfefe" gjordes också låtar om uttrycket.

*Trump föreslog i sin första budget att man skulle lägga ned National Endowment for the Arts, myndigheten som betalar ut federala anslag till konstnärlig verksamhet i USA. Han föreslog samma öde för systermyndigheten som ansvarar för anslag inom humaniora, National Endowment for the Humanities (NEH). Anslagen till NEA, NEH och Corporation for Public Broadcasting ligger på 6,6 miljarder kronor eller cirka 0,02 procent av budgeten, enligt Washington Post.

*Stora delar av kulturlivet vände sig mot Donald Trump under hans kampanj. Hollywoodstjärnor som Meryl Streep och Robert de Niro har gått i öppen polemik mot presidenten.