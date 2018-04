Klas Östergren och Kjell Espmark lämnar Svenska Akademien – Övergreppsanklagelser skär Akademien i bitar

"Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. ’I’m leaving the table, I’m out of the game", säger han enligt SvD.

Östergren valdes in på stol nummer 11 år 2014.

Även Kjell Espmark lämnar Svenska Akademien, skriver han i ett brev till flera svenska medier.

"Integriteten är Svenska Akademiens själva livsnerv. När ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret för denna integritet – då kan jag inte längre delta i arbetet", skriver Espmark i ett brev till SvD och DN.

När TT når Espmark per telefon vill han egentligen inte kommentera utträdet ytterligare.

”Jag får inte berätta vad som har hänt eftersom jag är bunden av det tystnadslöfte som jag avlade vid inträdet i Akademien. Så jag är på livstid bunden vid detta tystnadslöfte. Men vad jag kan göra är att tala om min reaktion på det som har hänt. Och då finner jag liksom Klas Östergren, som gick ut tidigare i dag, att jag måste lämna arbetet”, säger han.

TT: Rent formellt kan man inte träda ur Akademien?

”Nej, ännu kan man inte det, men man kan låta bli att delta, på det sätt som Kerstin Ekman och Lotta Lotass för närvarande gör.”

Svenska Akademien har kritiserats hårt sedan Dagens Nyheter i höstas avslöjade att flera ledamöter har haft nära band till den så kallade kulturprofilen, som bland annat anklagas av flera kvinnor för sexuella övergrepp.

Det var i samband med metoo-uppropen som kvinnorna berättade för Dagens Nyheter om mannen, som sedan kom att kallas kulturprofilen i medierna. Med tanke på hans nära band till den internationellt mest kända svenska kulturinstitutionen började det skaka i Svenska Akademiens själva grundfundament.

När tidningen sedan rapporterade att mannen också pratat bredvid munnen om kommande Nobelpristagare brast det för Peter Englund:

– Den jäveln, utbrast den före detta ständige sekreteraren.

Hans efterträdare Sara Danius klargjorde så småningom att alla band till mannen har klippts. Hon väckte stor uppmärksamhet när hon också berättade att detta inte bara beror på medierapporterna utan också på uppgifter som nu luftades om att allehanda människor – ledamöter, ledamöters döttrar, hustrur och personal vid Akademiens kansli – "utsatts för oönskad intimitet" av honom.

Även det ekonomiska stödet till hans verksamhet drogs in, vilket också Stockholms stad gjorde – medan Statens konstråd, Musikverket och Stockholms läns landsting ska se över sin bidragsgivning.

Akademien har även beslutat att skärpa sina jävsregler – och Danius har bland annat också fått informera kungen, Akademiens höge beskyddare, om härvan.

Delar av förundersökningen mot mannen – som hela tiden förnekat brott – har nu lagts ner. Det gällde anmälda våldtäkter och sexuella ofredanden 2013–2015. Några brott har preskriberats och i andra fall går det inte att bevisa vad som har hänt, enligt åklagaren. Utredningen fortsätter om de delar där misstankar om brott kvarstår.

Sedan tidigare står Kerstin Ekmans och Lotta Lotass stolar tomma av andra skäl – men nu följer alltså ledamöterna Espmark och Östergren efter.

Deras motiveringar om "svek", "obskyra hänsyn" och att "ledande röster inom Akademien sätter vänskap och andra ovidkommande hänsyn före ansvaret" ekar tungt mot väggarna i den allt mer glest befolkade Svenska Akademien.

