Många nya titlar på årets bokrea - här är fynden

Näthandlarnas icke-behov av lokaler har pressat ner bokpriserna året runt, men Patrik Övreby, kategorichef på Akademibokhandeln tycker ändå att bokrean fortfarande är relevant.

– Jag vågar säga att ingenstans, ingen gång under året är böcker så billiga som under bokrean, den har sin plats och det är en folkfest, säger han.Enligt Patrik Övreby är det ungefär samma typ av böcker som säljs under rean som under resten av året, men det går att se vissa variationer.

– Det är generellt mer av allt, men det finns två saker som sticker ut. Folk köper mer illustrerad facklitteratur och sedan några år har vi satsat stort på barnboksrea och det har gjort att vi säljer allt fler böcker för barn, säger han.Siffror från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kan ge Övregård rätt om årets bokförsäljning liknar förra årets. Då ökade antalet sålda böcker totalt med 1,6 procent och mest ökade försäljningen av barn- och ungdomslitteratur - med 2,9 procent.

Den inbundna bokens livstid ter sig allt kortare. Den som redan hunnit botanisera i reautbudet har kunnat hitta påfallande många nya titlar som exempelvis Alex Schulmans "Glöm mig" och de första två böckerna i Elena Ferrantes bokserie om Lila och Elena och deras liv i Neapel.

Fjolårets Augustvinnare, Lina Wolffs "De polyglotta älskarna" och Ola Larsmos välresearchade roman om svenska immigranter på samhällets botten i Minnesota, "Swede Hollow" finns också med. Även den i fjol så uppmärksammade "Århundradets kärlekskrig" av Ebba Witt-Brattström reas ut redan i år, liksom den tyske skogvaktarens Peter Wohllebens storsäljare "Trädens hemliga liv".

Hur lång livslängd har en bok i affären ungefär?– Jag får nog vara lite tråkig och säga att det varierar. En bok når olika målgrupper i formaten inbunden, storpocket och pocket. Generellt är livslängden inte så lång, men vi har en bok av Cicero i nytryck och den är ju nästan 2000 år gammal.

Reatips: Skönlitteratur och serier

Elena Ferrante: "Min fantastiska väninna" och "Hennes nya namn"

Karin Johannisson: "Den sårade divan"

Aris Fioretos: "Mary"

Martina Haag: "Det är något som inte stämmer"

Stephen King: "Mr Mercedes"

John Ajvide Lindqvist: "Rörelsen: den andra platsen"

Ismail Kadare: "Krönika i sten"

Liv Strömquist: "Kunskapens frukt"

Sara Granér: "Jag vill inte dö, jag vill bara inte leverera"

Bodil Malmsten: "Det här är hjärtat"