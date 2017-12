Mathilda Orozco – näktergalen från Arnos dal

En kulen söndagseftermiddag samlas ett 50-tal personer i en dämpat upplyst salong på Kristinehovs malmgård i Stockholm. Här ska sångerskan Anna Nyhlin och pianisten Bernt Malmros presentera sin inspelning med verk av Mathilda Orozco.

- Hon hade känt sig hemma här, säger Anna Nyhlin.

Ja, Mathilda hade passat väl in i salongsmiljön. Hon var en social begåvning och som kompositör, sångerska, harpist och pianist låg hon på en professionell nivå. Men hon stannade vid att vara vad man kallade ”ett estetiskt objekt”. Fångade i en social struktur fick nämligen kvinnor av ädel börd inte driva sina talanger till yrkesutövning.

Vem var hon då, denna ”näktergal från Arnos dal”? Smeknamnet var bara ett av många som Mathilda Orozco fick när hon framträdde i högre ståndskretsarna under 1800-talets första hälft, omsvärmad och omskriven av tidens främsta kulturpersonligheter.

Mathilda Beatrix Valeriana Maria della Trinitá d´Orozco föddes i Milano den 14 juni 1796. Fadern Don Nicolás Blasco de Orozco y Gómez var spanskt sändebud i Italien och modern Sabina Ulrika von Lederer friherrinna från Österrike.

Tre månader innan Mathilda kom till välden hade Napoleon intagit Milano och när hon var tre år måste familjen fly till Parma undan de österrikiska trupperna. Under många år därefter förde den ett kringflackande liv, som dock inte kan jämföras med det som dagens flyktingar upplever. Mathilda växte trots allt upp i högst privilegierade miljöer.

Större delen av hennes uppväxt bodde familjen i Florens och ingick i kretsen kring Napoleons syster, storhertiginnan Elisa Bonaparte. Därmed fick hon en tidig bildning, både socialt och musikaliskt, inom en intellektuell elit där bland andra den vittberömde poeten Ugo Foscolo uppvaktade och besjöng henne. Hon var alltså, långt innan hon kom till Sverige, van vid ett speciellt kulturmönster.

Sitt första möte med Sverige hade Mathilda som 15-åring, 1811, då hon lärde känna fyra unga svenskar på resa i Italien. En av dem var ryttmästaren Josias Montgomery-Cederhielm som blev så betagen av hennes sydländska utstrålning, hennes grace och vackra röst, att han inte kunde glömma henne.

Det som hände under de närmast följande åren är som taget ur en saga.

Två år efter mötet med de unga svenskarna blev 17- åriga Mathilda bortgift med den drygt 20 år äldre Bartolomeo Cenami, överhovstallmästare hos nämnda storhertiginnan Elisa. Men efter bara två års äktenskap dog Cenami och efter ytterligare två år dog även dottern Corinna som hade fötts i äktenskapet.

I Sverige hade Josias Montgomery-Cederhielm nu befordrats till överste och chef för Värmlands fältjägarekår. När han fick veta att Mathilda hade blivit änka skrev han ett brev till henne och bad om hennes hand. Till hans glädje tackade hon ja och han åkte omedelbart till Italien och hämtade henne.

På hemvägen, i Wien, vigdes de enligt Katolska kyrkans ordning. Genom sitt ursprung var Mathilda katolik och det skulle visa sig att hon kunde behålla sin tro i Sverige, även om hon under en stor del av sitt liv måste ha varit tämligen ensam om att praktisera den.

Med sitt följe, som bland andra inbegrep Mathildas mor, bosatte sig det nygifta paret på det vackert belägna godset Segersjö utanför Örebro. Segersjö är fortfarande i släkten Montgomery-Cederhielms ägo och förvaltas nu av den nionde generationen.

Efter sitt första möte med Mathilda beskrev Josias halvsyster Malla Silfverstolpe henne så: ”… en vitklädd, ung, skön varelse med mörkbruna rika lockar; en tjock hårfläta satt som en krona på hjässan … hennes bruna vackra ögon skymdes af långa genomskinliga ögonlock och en frans af svarta ögonhår… allt var obeskrivligt vackert, ej bländande, men intagande behagligt; något blek och mycket fräknig, var ej hennes hy fullkomlig.”

Året efter parets ankomst till Sverige köpte Josias herrgården Stora Frösunda nordväst om Stockholm. Senare skaffade han också en våning på Norra Smedjegatan i centrala staden. Det var där S:ta Eugenia kapell, den första katolska kyrkan i Sverige efter reformationen, uppfördes 1837 på initiativ av kronprinsessan Josephina, av italiensk börd och gift med kronprins Oscar, krönt 1844 till Oscar I.

Som utlandsfödda katoliker kunde kronprinsessan och Mathilda utöva sin tro enligt Toleransediktet som hade utfärdats av Gustav III 1781. Däremot måste deras barn, som födda av svenska fäder, uppfostras enligt den lutherska kyrkans lära.

Kronprinsessan och Mathilda hade flera gemensamma intressen, däribland ett stort socialt engagemang och en vurm för litteratur och musik. Båda var också mycket språkbegåvade. Utöver sitt gemensamma modersmål, italienskan, talade de flera utländska språk. Svenskan lärde de sig imponerande snabbt, kronprinsessan på ett halvår, Mathilda på tre månader!

De båda kvinnorna bevarade sin vänskap livet ut.

Under åren 1820 – 24 fick paret Montgomery-Cederhielm barnen Robert, Mathilde, Josefine och Eugenie. Fyra barnafödslar på fyra år borde ha gjort Mathilda totalt utmattad men det var just under dessa år som hon och Josias inledde ett intensivt umgänge, ofta med oerhört påkostade bjudningar, i en krets av stora profiler inom litteratur och musik.

Från kontinenten förde Mathilda med sig ett kvinnoarv som tidigare hade varit okänt i Sverige, en salongskultur utvecklad under 1600-talet av bildade damer i överklassen. Att ”ge salong” innebar att kvinnorna arrangerade diskussioner kring politik, litteratur, historia och filosofi. De kunde också underhålla, och imponera, med egen musik.

Det var inom musiken som Mathilda snart blev ett stort namn i Stockholmssalongerna. En deltagare vid namn Crusenstolpe har berättat om uppståndelsen omkring henne: ”Ni ser alla orörliga på sina platser som bildstoder, med hänryckningen likväl målade i sina anleten och återhållande andedräkten, för att ej gå miste om något ackord, som värdinnans vackra fingrar framtrollade ur harpan…”

I Mathildas salonger var kronprins Oscar en gärna sedd gäst och Mathilda gjorde också regelbundna besök på Drottningholms slott, kronprinsparets bostad, för att sjunga duett med honom.

Oscar var, även som kung, känd som en kvinnokarl. Han hade exempelvis ett mångårigt förhållande med skådespelerskan Emelie Högkvist med vilken han fick två barn.

Men ifråga om Mathilda tycks ingenting oegentligt ha skett. Hennes biograf Robert Montgomery-Cederhielm, tillika hennes sonson, skriver: ”Huru betagen den unge fursten än må hafva varit, finnes dock ingen grundad anledning antaga, att deras vänskap någonsin blef något annat än ´un alliance toute morale ´…”

Bland de många som också hyste starka känslor för Mathilda framträder fyra ledamöter i Svenska Akademien, Carl Gustaf von Brinkman, Esaias Tegnér, Carl Wilhelm Böttiger och Erik Gustaf Geijer. Alla har umgåtts med henne, uppvaktat henne och skrivit dikter och brev till och om henne, men ingenstans framgår det att de har överträtt några moraliska gränser.

Måhända hade Carl Gustaf von Brinkman, med sina erfarenheter av mångårigt diplomatliv, en särskild blick för Mathildas kontinentala utstrålning. Till sin kulturella krets, kallad ”Brinkmanska seraljen”, bjöd han in sin gode vän Esaias Tegnér som trots att han kunde uttrycka sin avsky över salongsdamerna gärna sökte de vackra kvinnornas sällskap. Särskilt föll han för Mathildas skönhet och begåvning. Hon hade ju inte bara en utsökt sångröst utan även en tonsättartalang som kom i dagen inom ett flertal genrer.

Tegnérs bekantskap med Mathilda under 1820-talets första år sammanföll med utgivningen av hans stora verk "Fritjofs saga" vars dikter salongernas mest begåvade kvinnor tävlade om att tonsätta och framföra. Brinkman kallade detta för ”Frithiof-febern” och den varade i flera år.

Musikvetaren Eva Öhrström, som har forskat i kvinnors musicerande inom de högre stånden under 1800-talet, förklarar sambandet mellan uppläsningarna av litterära verk och sångproduktionen: Tonsättningarna skulle fungera som uppläsningarnas förlängningar och därför ha enkla melodier som inte distraherade texternas innehåll.

Mathilda blev dock känd för att styra ut den nakna melodiken med rik, improviserad, ornamentik. Hon var en skicklig koloratursångerska, i mezzosopranläget, och ville säkert briljera med sina färdigheter i den italienska bel canto-traditionen.

I ett brev från 1823 skriver Tegnér: ”Hennes sång förtjuste även mig, så omusikalisk jag annars är: på det sättet har jag aldrig hört sjungas, nämligen med hjärtat.”

Ett exempel på Tegnérs beundran är dikten Mathilda , vars inledning lyder

Uti en rosenbuske satt en näktergal, och sjöng uti Italiens natt i Arnos dal.

Dikten var inget litterärt mästerverk men inspirerade ändå en av tidens mer framstående musiker, finlandssvensken Bernhard Crusell, att tonsätta den med kommentaren i ett brev till Tegnér 1824 att han rättat sig efter fru Montgomerys röstomfång, ”i den förmodan att hon själv kan förmås att någon gång sjunga detta stycke och giva musiken något värde genom sin förträffliga expression”.

1825 avled maken Josias efter ett par års sviktande hälsa. Dödsfallet kommenteras i ett brev från von Brinkman till Tegnér: ”Vår lilla näktergal är rätt olycklig genom mannens död.”

Ja, Mathilda sörjde säkert uppriktigt Josias som hade varit en god och uppoffrande make – dessutom givetvis den som hade upprätthållit familjens goda ekonomi. Efter hans död fick hon betydande ekonomiska problem.

Hennes svärmor, friherrinnan Margareta Ulrika Cederhielm, kom henne till hjälp men hon var ändå tvungen att sälja en hel del ägodelar, dyrbara familjejuveler och möbler som hon hade tillfört hemmet på Segersjö. Där vistades hon och de fyra barnen hädanefter bara på somrarna. Den permanenta bostaden blev Stora Frösunda.

Sorgen efter maken, omsorgen om barnen och de förändrade ekonomiska villkoren tycks dock inte ha tärt på Mathildas sinne. Festerna och salongerna må ha blivit något mer anspråkslösa men det var under senare delen av 1820-talet och större delen av 1830-talet som hon skrev de flesta av sina dikter och komponerade huvudparten av sin musik.

I 1830-talets inledning stiftade Mathilda bekantskap med ännu en skald, den unge Carl Wilhelm Böttiger, uppvuxen i Västerås som son till apotekaren Carl Fredrik Böttiger, och redan under sin studietid i Uppsala rikligt produktiv. Han skulle senare i livet bli involverad i den intellektuella eliten, inte bara genom sitt ledamotskap i Svenska akademien utan även genom sitt giftermål med Tegnérs dotter Disa.

Litteraturvetaren Paul Fröberg beskriver Böttigers första möte med Mathilda:

”I början av november 1832 kommer hon till Uppsala, och redan på förhand intagen av Böttigers poesi är hon angelägen att göra hans bekantskap. Den sköna grevinnan, som räknar så många av Sveriges skalder bland sina riddare, vill inte låta tillfället gå ur händerna att göra en ny poetisk erövring. På en musiksoaré gör Malla henne uppmärksam på den vackre skalden, och då grevinnan låter övertala sig att sjunga, börjar hon med Böttigers egen dikt ´Otros-Artiklar´, vartill hon själv komponerat musiken.”

Malla, Mathildas svägerska, beskrev i sin dagbok Böttigers reaktion: ”Han blef helt blek”.

Trots att Malla oroade sig över Böttigers förtjusning för Mathilda bjöd hon några dagar efteråt in båda till supé i sitt hem tillsammans med ”universitetsstadens notabiliteter”, som Fröberg uttrycker det.

Han citerar vidare ur Mallas dagbok där hon beskriver hur Mathilda hänför alla med ”sin sång, sin dans, hela sin lätta varelse” och hur

Böttiger ”föreslog de unga herrarna att knäfallande tacka Mathilde, och de gjorde så!”

Efteråt förklarade Mathilda att hon ansåg Böttiger vara ”den intressantaste poét hon nånsin sedt”.

Att intresset var ömsesidigt råder ingen tvekan om. När Mathilda en kort tid efteråt lämnade Uppsala för att resa hem till Stockholm hade hon fått hans dikt "En liten suck", vars första strof lyder:

Du gaf oss fröjd. Dess stunder voro korta

Och nu – förbi!

När med Din harpa, Ängel, Du är borta,

Hur ska det bli?

Ja, hur blev det? Jo, det blev en intensiv men snabbt övergående relation mellan den 25-årige Carl Wilhelm Böttiger och den drygt 20 år äldre Mathilda Orozco. Kontakten uppehölls huvudsakligen genom brev av vilka Robert Montgomery - Cederhielm har tagit med flera i sin biografi. Hållna i en så elegant stil som anstår dessa senromantikens esteter är det en fröjd att läsa dem!

Brevväxlingen pågick under vintern 1832-33 och avtog sedan. Böttiger fullföljde sina studier och avancerade i den akademiska sfären i Uppsala. Mathilda levde vidare i Stockholms salonger under vintersäsongerna och på badorter och Segersjö under somrarna, då hon enligt sin dotter Mathilde hade god tid för familjen och dess aktiviteter.

Men låt mig dröja kvar lite vid Böttiger. I sitt svärmeri för både Mathilda och Italien skrev han, och tonsatte, dikten Nordmön i Söder. Den hade som förebild "Söderländskan i Norden" av Erik Gustaf Geijer, en annan av Mathildas stors beundrare. Dikterna åskådliggör de båda skaldernas konkurrens om den sköna grevinnans gunst. Till sin dikt hade Geijer en enkelt modulerande tonsättning medan Böttiger till sin hade en konstfull aria. Denna kallade Geijer ”kattmusik”…

Åter till Mathildas eget skapande. Om 1820-och 30-talen var hennes mest produktiva decennier skrev hon i sparsam utsträckning musik långt in på 1850-talet.

Verkförteckningen upptar ett 60-tal sånger, flera tonsatta dikter av kända författare, Thomas Moore, Karl-August Nicander, Elias Sehlstedt och de tidigare nämnda Tegnér och Böttiger, men mest tonsättningar av egna dikter, ofta tillägnade personer i hennes olika kretsar, såsom Fredrika Bremer, prins Gustaf och greve Brahe.

Utöver hyllningsdikterna finns lyrik som uttrycker kärlek, vemod och reflexioner över livets ändlighet. Här finns också dikter med förvånansvärd aktualitet även för vår tid.

Sångerna är ofta sammansatta i grupper, kanske för att passa vid ett specifikt salongsframträdande, och skrivna för det mest vanliga instrumentet för ackompanjemang, piano-forte.

Musiken spänner över så skilda genrer som visa, ballad, romans, marsch, folkdans och opera.

1839 kommer en ny vändpunkt i Mathildas liv då hon gifter sig med den 18 år yngre löjtnanten och friherren Carl Gyllenhaal.

De bosätter sig på Ölanda i Västergötland där umgänget består av officerare och folk på de större gårdarna. Hennes kreativitet fortsätter även här och hon är fortfarande en uppburen kulturgestalt även om åldern börjar ta ut sin rätt. Tegnér beskriver henne vid något tillfälle som ”en smula septembriserad”.

Hon både anordnar och deltar i storslagna fester, skriver dansmusik till militärbaler och skildrar sällskapslivet i sånger som får olika karaktär beroende på vilka detaljer hon vill framhäva.

Även privat berättar hon om festerna. I ett brev till dottern Mathilde skriver hon om en vild dans som varade hela natten: ”Vi återkommo till Ölanda först klockan åtta på morgonen! Du kan förstå i vilket tillstånd!”

Men i ett annat brev till dottern beskriver hon Ölandas lugna lantliv som var något nytt för henne: ”Jag har duvor som känna igen mig… jag har en magnifik afrikansk rastupp; jag har små fruktträd å spalier, som bära en massa blommor…”

Mathilda låter bygga ett orangeri och ser också till att få det förfallna gårdskapellet upprustat.

Efter tio år på Ölanda flyttar paret Gyllenhaal till Stora Ekeby säteri i Rytternes socken i Västmanland. Det magnifika sällskapslivet för den nu 53- åriga Mathilda är över. Men hon utvecklar andra intressen, däribland en social verksamhet. Hon inrättar en ”trasskola” dit traktens fattiga flickor får komma och av trasiga strumpor och tyglappar tillverka kläder som skänks till de fattiga vid jul.

Troligen har hon nu en mycket lugn och kontemplativ tillvaro, något liknande ett klosterliv, med andakter i enskildhet.

Den 19 oktober 1863 dör Matilda Orozco. Hon får en katolsk begravning i den lutherska sockenkyrkan, Rytterne kyrka, vilket man kan tänka sig väcker viss uppståndelse.

Gravsättningen sker i släkten Montgomery Cederhielms familjegrav på Lännäs kyrkogård nära Segersjö.

Maken Carl Gyllenhaal överlever henne med över 40 år. Han dör 1910.

Tillbaka till den dämpat upplysta salongen på Kristinehovs malmgård. Anna Nyhlin och Bernt Malmros har från sin cd valt sånger av skilda karaktärer och från olika skeden av Mathildas liv. Framställningen ger en rörande bild av ”näktergalen från Arnos dal” som ägde förmågan att göra sig hemmastadd i det svenska salongslivet – och sätta en stark prägel på det – och dessutom tillägna sig den svenska musiktraditionen.

Som slutnummer har Anna och Bernt valt Elias Sehlstedts kuplett En bättre verld med anspelning på A M Lenngrens diktning. I sin tonsättning fångar Mathilda med stor stilkänsla upp en satir som var gångbar under hennes tid men lika mycket i vår.

Publiken får sjunga med i refrängen:

Kan det väl så underligt då vara: Att man längtar till en bättre verld!

Birgit Ahlberg-Hyse

Fotnot

Cd:n Mathilda Orozco, Söderländskan i Norden, är utgiven av musikföretaget Ad Cultura