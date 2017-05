Även publiken ratar Stradivarius: Bra men inte bäst, enligt test

Följaktligen har priserna skjutit i höjden. Exempelvis såldes en Stradivariusfiol på auktionsfirman Christie's i New York för motsvarande 100 miljoner svenska kronor.

Men låter dessa fioler verkligen bättre än dito moderna?

För tre år sedan synade musikakustikern Claudia Fritz den gamle mästaren genom att låta tio violinister spela på olika Stradivarius och moderna violiner. För att musikerna inte skulle veta om det var ett nytt eller gammalt instrument de spelade på lät Fritz, som är verksam vid Université Pierre et Marie Curie i Paris, dem spela iförda svetsglasögon.

– Det visade sig att musikerna föredrog de moderna instrumenten.

Men vad tycker publiken? För att ta reda på det har Claudia Fritz nu gått vidare och låtit en violinist framföra ett stycke, Tjajkovskijs Violinkonsert Opus nr 35, inför 55 personer i en lokal utanför Paris. Stycket framfördes på tre olika Stradivarius och tre moderna violiner, samtidigt som publiken betygsatte musiken.

Sedan fick en andra violinist spela ett annat stycke på alla instrument, fast i en annan ordning. Även denna gång såg musikerna inte vilket instrument de spelade på, om det var gammalt eller nytt.

Resultatet var otvetydigt: åhörarna föredrog de moderna fiolerna.

Experimentet upprepades sedan i New York inför en 82 personer stor publik. Denna gång fick publiken lyssna och sedan välja mellan två fioler åt gången.

Samma sak här: de moderna violinerna lät – enligt publiken – bättre.

Kommer studien att få priset på Stradivariusfioler att störtdyka? Knappast, säger Claudia Fritz. Allt handlar om omständigheterna.

– Om du vet att det är en Stradivarius kommer du att uppleva den annorlunda och det är en effekt du inte kan stänga av, säger hon till Science News.

Genom åren har forskare försökt lista ut var magin med Stradivarius fioler finns. Är det i lacken, träslaget eller tjockleken på träet? Enligt violinmakaren Christopher Germain handlar det dock vare sig om det ena eller det andra utan snarare om allting.

– Stradivarius hemlighet är att han var ett geni och att han gjorde tusen saker rätt, inte bara en enda. Det är som att säga att jag skulle kunna måla Sixtinska kapellet bara jag hade rätt färg, säger han.

Studien presenteras i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Fakta: Stradivarius

Antonius Stradivarius, som han signerade sina verk, föddes 1644 i Cremona i norra Italien under det italienska namnet Antonio Stradivari.

Han var verksam i staden fram till sin död 1737.

Hans införande av geometri och design i fiolbyggarkonsten, och hans instruments unika klang, har blivit en förebild för senare fiolbyggare i hela världen.

Stradivarius inledde sin karriär som 20-åring vid mitten av 1660-talet och hann fram till sin död tillverka över 1 100 instrument.