Claes Jansson sjunger jazz i Ransta Nästa Bygdegård

Den som gästar jazzklubben den här gången är ingen mindre än Claes Jansson, en av Sveriges mest kända jazzsångare.

Han ackompanjeras av Kjell Fernström, piano, Per Johansson, bas, och Joakim Ekberg, trummor.

På menyn den här dagen har herrarna flera välkända låtar från den berömda amerikanska sångboken. En av Claes Janssons klassiker är "All of me", som Ranstapubliken kommer att få höra. Men det blir också en del svenska låtar, bland annat från Hasse å Tages repertoar.

Konserten arrangeras av Sala Jazzklubb i samarbete med Ransta Nästa Bygdegård.

