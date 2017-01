Teater river tabun om prostituerade killar

Säg prostitution och många ser en kvinna framför sig. Men en snabbt växande grupp av sexsäljare är unga killar. Det säger regissören Mattias Brunn, som nu sätter upp föreställningen "Transaktion", på Folkteatern i Gävleborg.

Skådespelaren Björn Elgert sade till mig: "Visste du att det är fler unga killar än tjejer som säljer sex i Sverige i dag?". Det visste jag inte och han frågade: "Varför vet du inte det?". Alla har en uppfattning om det här men få har kunskap. Och alla blir arga, konstaterar Mattias Brunn.

Autentiska berättelser

"Transaktion" bygger på autentiska berättelser från unga killar. Ensemblen har också pratat med forskare, RFSU och RFSL. Killarnas berättelser varvas med iscensättningar av fyra olika typer av tyckare om ämnet, samt inslag från populärkulturen.

Det här är en collageföreställning där det viktigaste har varit att säga: vilka är det som aldrig kommer till tals? Det är de som själva har erfarenhet av det här, säger Mattias Brunn.Och ämnet är inte så svartvitt som det ofta framställs, där stereotyperna pendlar mellan den "trasiga" och den lyckliga horan. Mattias Brunn har undersökt gråskalorna kring var gränserna för ersättning börjar, i situationer som "hur många drinkar har jag fått och vad förväntas av mig?".

Ingången till att vilja sälja sex är inte alltid "jag behöver pengar till droger eller till hyran". Det är det ibland men vissa berättade att "jag ville känna mig behövd" eller "jag ville känna mig äcklig för att känna mig sann". Det fanns en massa anledningar. Det här ger verkligen den komplicerade bilden av vad det är att vara människa.

Normer och kön

Redan för tio år sedan, som "nybakad skådespelare och bög" började Mattias Brunn rucka på normer kring maskulinitet, identitet och kön.

Antingen var männen på scen erövrare, och skulle erövra både rum, publik och kvinnor eller så var det borgerliga dramer med den fallne fadern. Om det någon gång inte var en vit, heterosexuell brummande man var han feminiserad och lågt stående, säger han kritiskt.Nu tycker Mattias Brunn att det har blivit bättre. Men vissa har ändå frågat om de nu ska "vara duktiga och göra en hbtq-föreställning". Trots motståndet hoppas han att publiken ska bli berörda av ärligheten i berättelserna. Och Tami T:s nyskrivna och explicita musik kommer att kännas in i märgen och göra det svårt att ducka för de laddade frågorna, tror han.

Det finns så många fler lager av vad en människa kan tänkas göra än vad vi accepterar.Elin Swedenmark/TT

Fakta "TRANSAKTION"

Transaktion har premiär 19 januari på Folkteatern i Gävleborg. Regissör är Mattias Brunn och medverkande skådespelare Samuel Astor, Björn Elgerd och Sanna Adibzadeh.

För musiken står artisten Tami T, som ligger bakom hitlåten "I never loved this hard before" från filmen "Någonting måste gå sönder". Hon har specialskrivit låtarna till föreställningen.

Mattias Brunn har tidigare satt upp bland annat "Vårt förakt för svaghet" på Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen, "Pojkarna" på Uppsala Stadsteater och Riksteatern samt "Kunskapens frukt" på Borås Stadsteater och Backa teater.

Att fler killar än tjejer säljer sex i Sverige slogs fast 2014 i en rapport av länsstyrelsen.