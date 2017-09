Humordrottning med hektisk höst

"Här kommer Härnösands okrönta humordrottning!" Det skulle kunna vara en presentation av Sanna Sundqvist, repliken ur humorföreställningen "Här kommer alla känslorna på en och samma gång". Ända sedan hon var fyra år har hon velat bli skådespelare och viljan att få andra att skratta har gått hand i hand med den drömmen.

– Humor är mitt sätt att hantera livet. Min son som är två år har humor, det finns med så tidigt. Jag tror att det är något som människan har fått som överlevnad, utan det skulle livet vara väldigt svårt, säger hon efter en repetition på Dramaten med en dråplig serie slapstickskämt, tillsammans med motspelarna David Wiberg och Eric Stern.

Sanna Sundqvists komiska ådra har publiken bland annat upptäckt i populära Liv Strömquists pjäs "Tänker på dig". Nu spelar hon en av tre komiker som – inlåsta i ett rum – ska få varandra att skratta tills de gråter. Men trots att det tramsas en hel del handlar det i grunden om hur människan försöker hantera livet.

– Vi använder oss av alla genrer av humor som finns. Det här är en föreställning som driver med humor, och den är både smart och fruktansvärt dum, säger Sanna Sundqvist och ler belåtet.

Själv skrattar hon åt sådant man kan känna igen sig i. Små dumma situationer i vardagen. Också dem finns det gott om i David Wibergs manus och att få arbeta med det har varit en lyx som hon inte är van vid.

– Två killar och en tjej i ett rum när man jobbar med humor hade lätt kunnat bli grabbigt. Men så har det inte varit. Jag är ovan vid att få skämten skrivna åt mig, jag brukar få uppfinna min egen humor, säger hon och förklarar att det har att göra med normer:Det skrivs fler skämt till killar.

Sanna Sundqvist gör sitt för att gå emot könsstereotyperna, på scenen tar hon för sig, sitter bredbent, talar med pondus. Efter sin medverkan i Liv Strömquists pjäs har hon fått många brev från unga tjejer som påpekade det.

– De skriver att jag använder kroppen på ett sätt de inte har sett förut. Det blir jag överlycklig för. Jag försöker tänka i det lilla på hur jag rör mig, och att bryta normer. Ibland önskar jag att jag kunde bli lika fri i livet som jag är på scenen, privat bryr jag mig mycket mer om hur jag ser ut, det är lite vridet.

Hon tycker sig dock se en förändring: inte lika många har numera förutfattade meningar om att tjejer inte är roliga.

Nu har också Lorryveteranerna fångat upp Sanna Sundqvist, och hon är mitt i inspelningarna av den nya filmen "Lyrro – ut&invandrarna". Hittills tycker hon att det har varit lätt, på grund av "de grymma personer" hon spelar mot.

Knepigare är att få ihop det allt mer hektiska schemat. Snart ska Sanna Sundqvist för första gången spela en tragedi – rollen som Antigone i Eirik Stubøs Dramatenuppsättning. Hon ser fram emot att utmana sig själv och därigenom bli en bättre skådespelare.

– Det är väldigt spännande att gestalta någon som driver sin sak så hårt. Jag är intresserad av att se hennes brister också, inte bara göra henne till hjältinna.

Ännu har hon inte hunnit sätta sig in i föreställningen på djupet. Men hon tycker att den säger något om att människor måste lyssna på varandra. Där tror hon att teatern är viktig. Hon ser gärna att man öppnar den för fler, genom ett direkt tilltal och mer improvisation.

– Då använder man sig ju av att teater är en ögonblickskonst. Jag tycker att den ger folk ett annat perspektiv. Kanske kan den också få människor att ändra sina tankesätt.

Fakta: Sanna Sundqvist

Född: 1983 i Göteborg. Uppvuxen i Härnösand.

Bor: Stockholm

Familj: Pojkvännen Fredrik, sonen Charlie 2 år.

Kollar gärna på: Serier, som "Stranger things" och "Handmaid's tale".

Karriär: Gick ut Teaterhögskolan i Stockholm 2010. Har sedan dess medverkat i bland annat "The swedish history X" av Pontus Stenshäll, "Kings and queens of Kärrtorp" på Turteatern i regi av Nils Poletti, "Det blåser på månen" i regi av Ellen Lamm och Liv Strömqvists "Tänker på dig" på Dramaten. Hon spelade också sin egenskrivna monolog "Jag borde få något slags pris" på Dramaten 2013. Hon har även spelat i filmen "Himlen är oskyldigt blå", samt dramaserien "Labyrint".

Aktuell: I humorföreställningen "Här kommer alla känslor på en och samma gång" på Dramaten, med premiär 1 september. I uppsättningen "Antigone" på Dramaten, premiär 3 november. Och i filmen "Lyrro – ut&invandrarna" som kommer 2018, med Lorryveteranerna samt Nour el Refai, Henrik Dorsin och Björn Gustafsson.

Kuriosa: Blev omskriven när hon intervjuades i "Nyhetsmorgon" och omedvetet tyst mumlade: "jag tycker det är trevligt att vara här". "Jag tycker själv att det är väldigt roligt. Jag var hemligt gravid och lite förvirrad."