Ulrika Knutson om Lill-Babs: ”Barbro Svensson blandade humor, självironi och existentiellt vemod i sin sång”

- Låt henne aldrig få veta hur bra hon är.

Den som inte skulle få veta var Lill-Babs, och orden fälldes av hennes upptäckare och kapellmästare Simon Brehm. Säkert i all välmening. Vittnen intygar att Brehm var en helyllemanager, som månade om Barbros karriär till sin död 1967. Han präglade hennes låtval, och satte omtänksamt undan till pensionen. Men till kompmusikerna var det just de orden han valde: ”Låt henne aldrig få veta hur bra hon är.”

Det låter ju makabert, efter alla de blomster som rättvist kommit Barbro Svensson till del, både före och efter hennes bortgång. En stor artist, och folkkär som ytterst få. Älskad, på riktigt.

Varifrån kom de manliga musikernas förakt mot kvinnliga vokalister?

Men på sin tid var Simon Brehm inte ensam. Arne Domnérus, en av den svenska jazzens största, var inte heller mild mot sina vokalister. Han lär ha sagt samma sak om Monica Zetterlund. Varifrån kom de manliga musikernas förakt mot kvinnliga vokalister? Kvinnor som frontade på femtiotalet, det låg kanske något utmanande i det, något nödvändigt ont. Skulle tjejerna sona sin framgång? Håll brudarna kort, så att de inte tror att de är något.

Hon verkade snarast förvånad över publikens respons.

Ingen risk att Lill-Babs någonsin trodde det. Hon tog aldrig framgången för given, jobbade stenhårt, repeterade, ville förkovra sig och förnya sig som artist. Hon verkade snarast förvånad över publikens respons, och alltid djupt tacksam.

Kanske tyckte hon att det var hennes skyldighet att dela sitt liv med publiken, genom veckotidningarna? Ingen artist har så generöst delat med sig av sorger och glädjeämnen, kakrecept och virkbeskrivningar som Lill-Babs. Det blev nästan parodiskt, men många gånger räddade hon upplagorna åt Året Runt, Allers och Hemmets Veckotidning. Så som bara kungligheter klarar.

Drömde hon aldrig om att be journalisterna dra åt skogen?

Drömde hon aldrig om att be journalisterna dra åt skogen? Det verkade inte så. Hon hade många journalister i sin vänkrets, och om hon kände sig kränkt visade hon det inte. Hon bet ihop och var snäll. Hennes snällhet och vänlighet är vida omvittnad.

Själv är jag för ung för att ha haft Lill-Babs som schlageridol. ”Klas-Göran” och ”Leva livet” är före min tid. Men 1974 såg jag Barbro Svensson i ”Annie get your gun” på Scandinavium i Göteborg, och glömmer det inte. Det är en klassisk musikal om Annie Oakley, flickan av folket som varken kan läsa eller skriva, men är en jäkel på att skjuta prick. Hon vinner mot skarpskytten Frank Butler och får som belöning följa med Buffalo Bills cirkus som stjärna. Här finns örhängen som ”There's No Business Like Show Business”, och så Annies egen sorgsna låt:

Ingen vill kössa,

en flicka med en bössa,

man får aldrig en karl med gevääääär!

I romantisk förklädnad sjöng Lill-Babs om egna - och många kvinnors - erfarenheter. Inte bara i kärlek, utan i många andra sammanhang. En kvinna ska inte tro att hon är något. En kvinna ska inte skjuta för bra, hellre sikta lite snett åt sidan. Jag minns det som att Barbro Svensson blandade humor, självironi och existentiellt vemod i sin sång. Kanske är det en efterkonstruktion, men jag tror inte det.

Så, om vi vill hedra Barbro Svenssons minne - låt aldrig någon flicka tvivla på hur bra hon är. Tala om det för henne.

