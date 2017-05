Marcus Ericsson kraschade – när han körde om säkerhetsbilen: "En dundertabbe"

Det var bara 13 varv från målflagg i Monacos GP som Marcus Ericsson kraschade och tvingades bryta.

Förarna låg just då bakom säkerhetsbilen eftersom Ericssons teamkompis Pascal Wehrlein några varv tidigare kraschat allvarligt efter att ha blivit påkörd av Jenson Button, och Ericsson och de andra förarna längst bak i kön fick därför möjlighet att köra om säkerhetsbilen för att ta tillbaka tidigare varvningar. Men när Ericsson precis kört om säkerhetsbilen glömde han att bromsarna och däcken var iskalla efter de långsamma varven, och Örebroföraren hade ingen möjlighet att få in bilen i första kurvan, utan körde rakt in i säkerhetsbarriären med rejäla skador på fronten av bilen som följd.

– En dundertabbe, konstaterade Viasats kommentator Janne Blomqvist.

Ericsson, som startade från 19:e ruta, hade fram till haveriet gjort ett bra race och låg på en 15:e-plats som sannolikt hade räckt till tolfte i mål eftersom ytterligare tre bilar som låg framför honom tvingades bryta under de tio sista varven.

Sebastian Vettel, Ferrari, startade från andra ruta men lyckades, genom smart depåstrategi, ta sig om teamkompisen Kimi Räikkönen och ta segern. Därmed drygade tysken ut sin VM-ledning till 25 poäng eftersom tvåan Lewis Hamilton, Mercedes, bara blev sjua efter att ha startat från 13:e ruta. Daniel Ricciardo tog tredjeplatsen före Valtteri Bottas och Max Verstappen efter att Red Bull-australiern Ricciardo på liknande sätt som Vettel mot Räikkönen tagit sig förbi Mercedes-finländaren Bottas genom att vänta längre med sitt depåstopp.

LÄS MER (PLUS): Så var Monacos GP – varv för varv

Även Ericsson använde sig också av samma strategi som Vettel när han framgångsrikt tog sig förbi teamkompisen Wehrlein genom att ligga kvar längre ute på banan innan han gjorde sitt enda depåstopp, vilket fram till de båda förarnas krascher såg ut att vara en vinnande strategi i den interna kampen.

Länge var det ett ovanligt incidentfritt Monacolopp, där ingen kraschade under de första 55 varven och där Renaultföraren Nico Hülkenberg var den enda förare som bröt fram tills dess, efter växellådshaveri. Ett par punkteringar var det enda, vid sidan om depåstoppstajmingen, som skapade omkastningar i resultatlistan – som när Force India-föraren Esteban Ocon fick punktering på vänster bakdäck och tappade Ericsson.

Den punkteringen, strategisegern mot Wehrlein och Hülkenbergs haveri gjorde att Ericsson tjänade tre placeringar jämfört med startpositionen, och låg på 16:e plats när Wehrlein kraschade. Men sedan gjorde Ericsson, och två varv senare även McLarens Stoffel Vandoorne, samma typ av praktmiss in i första kurvan på kalla däck, och därefter tvingades även Daniil Kvyat, som blev påkörd av Sergio Perez, och Lance Stroll att bryta. Bara 13 bilar tog målflagg.

Längre version följer, texten uppdateras!

