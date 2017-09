Semifinalen mellan Elit Vetlanda och Rospiggarna inställd – regn stoppar matchen

Redan under måndagen kom prognoser om regn i Vetlanda under onsdagen. Trots detta laddade både Rospiggarna och Elit Vetlanda för match. Man täckte över banan på Vetlanda motorstadion och väntade in i det sista med att ta ett beslut.

Så sent som 18.55 skrev hemmalaget på sin Facebook-sida att:

"Beslut är taget. Nu dras presenningarna bort. Banan prepareras och förhoppningsvis blir det match därefter."

Men kvart över sju på onsdagskvällen kom så beslutet.

Det blir ingen match i Vetlanda.

Istället får lagen vänta till nästa tisdag innan semifinalen kan avgöras. Elit Vetlanda tog hem den första matchen i Hallstavik med 46–44 under tisdagen och Rospiggarna behöver vinna med minst tre poäng för att ta finalplatsen.

