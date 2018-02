Björn Rosenström och Billy Bremner – här är veckans nöjesevenemang i Västerås

GILLA VLT NÖJE PÅ FACEBOOK! Vill du ha senaste nytt om Västerås krogliv? Senaste nytt om lokal musik? Senaste nytt om stora artister som kommer till Västerås? Då ska du gilla VLT Nöje.

Tisdag 6 februari

18.30–21.30, Västerås Konserthus: Gala för Världens Barn. Västerås Kulturskola i en spejsad insamlingsgala för Världens barn.

Onsdag 7 februari

12.00, Västmanlands Teater: Soppteatern Skandal! Åsa Karlin och Tess Paulsen bjuder på ett explosivt sång- och dansdrama om de kvinnliga nobelpristagarna i fysik, kemi och medicin.

Torsdag 8 februari

19.00, Intiman: Billy Bremners Rockfiles. Den skotske rockmusikern och låtskrivaren har varit aktiv sedan 1964. Med andra ord finns det en chans att uppleva musikhistoria när han kommer till Västerås. Några av hans mest kända låtar är "The girl can't help it", "Loud music in cars" och "You ain't going nowhere".

Fredag 9 februari

22.00–02.00, Strike: Björn Rosenström. Den kontroversielle trubaduren kommer till Västerås.

Lördag 10 februari

12.00, Sigmatorget: "Presskonferensen" av Västmanlands Teater. En landsomfattande scenkonstperformance där den nytillträdda kulturministern intervjuas inför öppen ridå. Baserad på nobelpristagaren Harold Pinters satiriska pjäs och spelas på 23 platser i Sverige samtidigt. Kostnadsfritt!

14.00, Västerås Konserthus: Familjeföreställning: Gräs. Familjeföreställningen Gräs är ett fantasifullt samarbete mellan Marionetteatern och Claire Parsons Co. Här möts dansare, dockspelare och en cirkusartist.

15.00, Västerås Konserthus: Västerås Sinfonietta – Gershwins Manhattan.

20.30, Intiman: T-Bone Band. "Countrymusik som det svänger om, kan vi lova", utlovar bandet.

21.00–02.00, Bankiren: John Lindberg Trio på Club Rockers. Den alternativa rockabillygruppen är tillbaka i Västerås. Svängiga rytmer och riff garanteras.

Har ditt band spelning? Sätter er teater upp en pjäs? Har du utställning av dina konstverk? Mejla [email protected], så kommer evenemanget att läggas upp i denna artikel.