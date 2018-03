Efter nya krogöppningen – nu vill Frankgruppen utvidga sitt imperium med ett kafé

Let me be Frank AB, även kallad Frankgruppen, har byggt någonting unikt. Frank, The Circus, Nya Hattfabriken och Madame Josephine är fyra krogar som mer eller mindre ligger dörr i dörr med varandra i centrala Västerås.

Verksamheterna flyter bitvis ihop, men ska man särskilja dem är Frank en finkrog, The Circus en cocktailbar, Nya Hattfabriken en nattklubb och restaurang medan Madame Josephine, som öppnade på fredagen 16 mars, kan beskrivas som orangeri och italiensk-amerikansk restaurang.

– Sett till antalet krogar på antalet meter mitt i Västerås centrum sticker vi så klart ut. Samtidigt har varje ställe ett eget koncept, och attraherar i viss mån olika målgrupper. Sedan har vi givetvis många gäster som blir intresserade när vi öppnar någonting nytt och vill spana in vad vi har åstadkommit. Då gäller det för oss att bjuda upp till dans, säger Peter Sandberg, vd och delägare i Let me be Frank.

Så, vad saknas?

När VLT intervjuade Sandberg angående nyöppnade Madame Josephine fick han frågan om det finns ytterligare framtidsplaner.

– Det finns en eller två saker till som vi tror oss kunna genomföra. Dels skulle en ny variant av ett kafé/bageri kunna vara intressant för gruppen; att kunna förse oss själva med bröd, bakverk, och så vidare. Det är väl det som saknas just nu, och det som ligger närmast till hands, säger Sandberg.

Han understryker dock noggrant att planerna på ett kafé/bageri bara är i idéstadiet, och att det kommer dröja innan, och om, de realiseras.

– "Lasse" (Lars Forslund, ägare och vd för fastighetsbolaget LF Invest som sedan augusti 2017 är ny huvudägare i Let me be Frank) tog nyligen över och vi behöver köra på i något år för att bekanta oss ordentligt med varandra och känna att allting flyter innan vi vågar satsa vidare, säger Sandberg.

– Det finns många roliga koncept som man skulle vilja göra sin version av, men just nu är det ganska trångbott i stan. Det är många som slåss om utrymmet. Madame Josephine är ett exempel på att vi vill särskilja oss med mysiga miljöer och förhoppningsvis riktigt god mat.

När skulle planerna på ett bageri eller kafé kunna bli aktuella att genomföra?

– De ligger på is i åtminstone ett år framöver. Jag tror inte att vi hinner göra någonting nytt just nu. Vi har investerat väldigt hårt i den här verksamheten (Madame Josephine) och måste först och främst se till att våra gäster trivs här.