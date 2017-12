Därför nobbade Musikhjälpen Västerås – men Mälarstaden vägrar ge upp: "Stolthet"

Varje år anordnas Musikhjälpen av SVT, Sveriges Radio och Radiohjälpen. Under en decembervecka stängs tre programledare in i en glasbur utan fast föda, och försöker tillsammans med svenska folket samla in en så stor summa pengar som möjligt till en undangömd humanitär katastrof. Årets upplaga pågår 11–17 december med temat "Barn är inte till salu".

Värdstad: Umeå.

– Vi har uppvaktat Musikhjälpen två tre gånger. Inför årets upplaga gick de tidigt ut med att värdskapet skulle hamna i en stad norrut, säger Westerdahl, marknadschef på Västerås Marknad och Näringsliv AB.

Men 2015 och 2016 var det alltså nära. Västerås var en av tre städer i den slutgiltiga gallringen.

Varför valde de inte Västerås?

– Det är konkurrens mellan alla städer och de gångerna kunde helt enkelt Linköping och Örebro erbjuda bättre lösningar än vi kunde. Det är två år sedan sist, och jag kommer inte ihåg alla detaljer. Vi gjorde en behovsinventering och ansåg själva att vi presenterade en bra lösning, säger Westerdahl.

Hur gick ni till väga för att sälja in Västerås?

– Vi presenterade staden på det sätt vi alltid gör när vi försöker värva ett evenemang till staden. Vi visade upp de goda sidorna och försökte tillfredsställa deras behov, som till exempel ett stort torg och andra ytor. Musikhjälpen är en stor produktion med många människor.

Varför skulle Västerås vara en bra värdstad?

– Storleken på staden känns helt rätt och det är mycket folk i rörelse, säger Westerdahl.

Musikhjälpens projektledare Pär Nordahl bekräftar att Västerås visat intresse och är "en av många städer man besökt inför framtida Musikhjälpen-veckor". Han vill dock inte gå in i detalj på varför Västerås valdes bort 2015 och 2016.

– Det jag kan säga är att praktiskt taget varje kommun bland Sveriges 20 största har hört av sig, och vi har besökt många. Det som dock är grejen med Musikhjälpen är ju att vi bara gör det en gång om året, säger Nordahl.

Om du inte vill kommentera specifikt varför Musikhjälpen valde bort Västerås, skulle du kunna säga varför det skulle vara en bra värdstad?

– Jag vill helst inte kommentera enskilda städer alls. Men vad vi allmänt söker är en stad med relativt unga invånare. Vår huvudsakliga målgrupp är samma som P3:s, det vill säga åldern 15–35. Vi söker även efter en lämplig plats rent fysiskt, för glasburen och hela produktionen, samt en vilja från staden att genomföra projektet tillsammans eftersom man i högsta grad samarbetar, säger Nordahl.

Musikhjälpen startade 2008. Efter att ha varvat Malmö och Göteborg de sex första åren började man flytta runt i landet.

– Självklart vill vi vara i hela Sverige, men det finns ingen uttalad rutt nu när vi åker runt. Vi utvärderar år för år och beslutar därefter. Västerås ska inte känna sig förfördelat, och ingen stad ska ge upp hoppet. Det finns definitivt en chans att vi kommer till Västerås något år, säger Nordahl.

Alf Westerdahl betonar att Västerås Marknad & Näringsliv AB inte kommer att ge upp.

– Vi påminner dem kontinuerligt att vi är intresserade genom att göra en intresseanmälan varje år. Vi har provat olika vägar och gjort vad vi kan, och även inkluderat bland andra Citysamverkan. Musikhjälpen är ett attraktivt event och då får man vara tålmodig, säger Westerdahl.

Att vara värdstad är åtråvärt av många anledningar.

– Det har ju blivit otroligt stort och vi ser hur det verkligen lyser upp en stads centrum och gör det mer levande under dagarna det anordnas. Dels skulle det vara positivt turistekonomiskt med människor som kommer till Västerås och bor på hotell och går på restaurangerna. Dels skulle Västerås få mycket automatisk marknadsföring. Men framför allt tror jag att Västerås invånare skulle känna stolthet över att delta i ett event för en så god sak.

Här är Musikhjälpens historia – sedan starten 2008

2008, Malmö, Gustav Adolfs torg. Programledare: Ehsan Noroozi, Henrik Torehammar, Kitty Jutbring.

2009, Göteborg, Stora Teatern. Programledare: Jason Diakité, Christer Lundberg, Ametist Azordegan.

2010, Malmö, Gustav Adolfs torg. Programledare: Jason Diakité, Martina Thun, Nour El-Refai.

2011, Göteborg, Gustaf Adolfs torg. Programledare: Gina Dirawi, Jason Diakité, Kodjo Akolor.

2012, Malmö, Stortorget. Programledare: Gina Dirawi, Jason Diakité, Kodjo Akolor.

2013, Göteborg, Gustaf Adolfs torg. Programledare: Kodjo Akolor, Sarah Dawn Finer, Emma Knyckare.

2014, Uppsala, Stora torget. Programledare: Kodjo Akolor, Linnea Henriksson, Petter Askergren.

2015, Linköping, Stora torget. Programledare: Gina Dirawi, Kodjo Akolor, Linnea Henriksson.

2016, Örebro, Stortorget. Programledare: Howlin’ Pelle Almqvist, Little Jinder, Kodjo Akolor.

2017, Umeå, Rådhustorget. Programledare: Farah Abadi, Molly Sandén, Kalle Zackari Wahlström.

