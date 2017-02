Imperial State Electric spelar på Rockland innan Europaturnén

The Hellacopters splittrades 2008 och därefter började frontmannen Nicke Andersson att arbeta med ett album där han spelade alla instrumenten själv.

Det dröjde dock inte länge innan han satte ihop ett nytt band, som alltså blev Imperial State Electric.

Imperial State Electrics självbetitlade album släpptes 2010. Bandet har därefter varit produktivt – med fem plattor på sju år.

Det senaste, ”All through the night”, kom så sent som i höstas. Skivan har fått mycket bra betyg av recensenterna med betyget 4 av maximalt 5 av de flesta.

Skivan innehåller tio spår – ett av dem, ”Break It down”, är en countryduett med Linn Segulson.

Med den färska skivan i bagaget beger sig bandet i nästa vecka ut på en Europaturné med 16 spelningar på 17 dagar. Men först spelar de alltså på Rockland fredag den 10 februari.

