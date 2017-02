Repetitionen lovar gott för Loreen

Fjolårsfyran och dominanten från 2012 var finaltippade långt innan någon ens hade hört deras låtar. Efter de första repetitionerna i Skellefteå Kraft Arena har inget ändrats.

Wiktoria och Loreen väntas sopa banan med konkurrenterna på lördag.

Intressant nog är deras bidrag varandras raka motsatser. Wiktorias "As I lay me down" är Avicii-schlager med självhäftande melodi.

Den är rolig, den är härlig. Man vill klappa händerna och sjunga med, säger hon själv om sin låt.Scenframträdandet är också tydligt. När Wiktoria sjunger "as I lay me down to sleep" lägger hon sig helt enkelt ner på en säng på scenen.

– Jag kände att det är ju jättepassande, förklarar hon.

"Bara en illusion"

Loreens "Statements" är å andra sidan en av årets mest vågade låtar i Melodifestivalen. Hon har själv sagt att den "bryter regler" och när den samlade schlagerpressen fick höra den för första gången förstod hälften av journalisterna ingenting.

– Det är bra för då händer ändå någonting. Man ska inte förstå allting, förändring är bra, säger Loreen.

Hennes nummer är konceptuellt med stora vita flaggor och konstnärlig dans. Framträdandet är inspirerat av "historiska bilder" och Loreen säger att det både ska "inspirera och skrämma".

– Det kommer att vara lite som en story. Jag tycker att det är starkt, säger hon.De båda artisterna tacklar också favoritskapet på helt olika sätt.

– Jag tror på min låt och jag tror på mig själv, säger Wiktoria.

Loreen säger att hon är tacksam över att folk tror på henne. Men:

– Det är fortfarande bara en illusion. Det kan lika gärna gå så, så, så, säger hon och pekar nedåt.

Hoppas på skräll

Efter repetitionerna spås Jon Henrik Fjällgren och Aninia, Axel Schylström och Alice göra upp om de två Andra chansen-biljetterna.

De påpekar dock att vad som helst kan hända - inte minst med tanke på förra helgen då Owe Thörnqvist skrällde sig direkt till final.

Det är klart att på papperet så kanske vissa ser ut som större favoriter än andra. Men det trodde väl folk förra veckan också?

– Det är jättespännande, säger Alice.

Jon Henrik Fjällgren kom som bekant tvåa i finalen när han ställde upp 2015. Han säger att han gärna vill att det ska gå ännu bättre i år - samtidigt vill han inte lägga någon press på sig själv just nu.

Han har berättat på Instagram om att han nyligen diagnosticerades med posttraumatiskt stressyndrom.

– Jag klarar inte av att känna något tryck, rent personligt, säger Jon Henrik Fjällgren.

Melodifestivalens fjärde deltävling sänds i SVT1 på lördag klockan 20.00.

Startfältet är då som följer:

1. Jon Henrik Fjällgren featuring Aninia: ”En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh)

2. Alice: ”Running with lions”

3. Les Gordons: ”Bound to fall”

4. Wiktoria: ”As I lay me down”

5. Axel Schylström: ”När ingen ser”

6. Sara Varga & Juha Mulari: ”Du får inte ändra på mig”

7. Loreen: ”Statements”