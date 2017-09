Frida Hansdotter om OS-drömmen: "Självklart står jag på start och åker för guldet"

Under VM i Sankt Moritz tidigare i år plockade Frida Hansdotter hem två brons. Just nu laddar hon för kommande säsong i Saas-Fee i Schweiz och det ser inför säsongen väldigt lovande ut. 31-åringen har slagit rekord på sina fystester och i en intervju med SVT Sport berättar hon nu om drömmen om att utmana Mikaela Shiffrin om guldet under OS.

– Absolut, det är en dag och två åk. Allting måste klaffa. Om det kan klaffa för henne så kan det väl klaffa för mig. Jag kommer till OS och ser bara möjligheter, säger Hansdotter.

