Fem VSK-spelare uttagna till läger inför VM i Kina: "Hög klass och hård konkurrens"

Inför kommande säsong väntar en spännande tid för främst de damer som spelar i Elitserien. Ett VM i Kina stundar i januari, och inför det kommer tre läger att hållas.

Det första hålls nu i helgen, och blir också det första lägret för säsongen för damerna.

– Det är ett bra tillfälle att starta upp säsongen och samla ihop gruppen. Alla spelare fanns med på ett eller flera läger ifjol förutom Malin Kuul, som är ny i truppen, säger Magnus Nordin till svenskbandy.se.

Ett VM för damlaget gör de kommande lägrena lite extra viktiga, anser Magnus Nordin.

– Det är VM-år för landslaget, vilket spetsar till det ytterligare. Förra säsongen handlade mycket om att inventera och lära känna spelare. Nu har jag en tydligare bild över spelarna och deras positioner, men inget är helt bestämt. Det är hög klass och hård konkurrens på samtliga positioner, vilket är väldigt glädjande, säger Magnus.

Efter det inledande lägret i Vetlanda nu i september hålls ytterligare ett i november och ett i december innan det är dags för VM.

I truppen finns fem VSK-spelare, i form av Sara Carlström, Malin Persson, Malin Kuul, Anna Fosselius och Matilda Plan.

Fakta: Damlandslagets första trupp för säsongen

Målvakter:Sara Carlström Västerås SK, Pernilla Elardt klubblös, Linda Odén Hammarby IF.

Utespelare:Stina Ysing Kareby IS, Malin Andersson Skutskärs IF, Camilla Johansson Kareby IS, Malin Persson Västerås SK, Sara Bergvall Kareby IS, Malin Kuul Västerås SK, Matilda Svenler Kareby IS, Linnea Gunnarsson Skutskärs IF, Sanna Gustafsson klubblös, Anna Widing Hammarby IF, Johanna Gustafsson Kareby IS, Anna Fosselius Västerås SK, Camilla Andersson Skutskärs IF, Ida Friman Kareby IS, Matilda Plan Västerås SK, Linnea Larsson Hammarby IF, Emelie Timan Skutskärs IF, Hanna Dahlström Kareby IS.

