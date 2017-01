Köpingspelare uttagen till bandy-VM

P17-VM i bandy avgörs i finska Varkaus i början av februari. På tisdagen presenterades den svenska truppen.

– Det är ett spännande gäng. Det finns många i laget med rätt typ av tjurighet och vinnarmentalitet, säger förbundskapten Magnus "Kuben" Olsson till svenskbandy.se.

– Vi har de kvalitéer i laget som krävs och det är klart att vi siktar på att nå final och där spela på topp. Förutsättningarna finns för det, säger Olsson.

HELA VM-TRUPPEN

MÅLVAKTER: Jesper Sundving, Sandvikens AIK, Anton Svensson, Edsbyns IF.

UTESPELARE: Filip Andersson, Köpings IS/TB. Västerås Gustav Wallin, Vetlanda BK, Adam Askelöf, IK Sirius, Albin Rehnholm, Vetlanda BK, Arvid Kihlström, Edsbyns IF, Edwin Wigren, Edsbyns IF, Oscar Westh, Bollnäs GIF, Jonathan Svensson, Vetlanda BK, Philip Flodstam, Bollnäs GIF, Oskar Karlsson, Edsbyns IF, Albin Thomsen, Sandvikens AIK, Lucas Widman, Sandvikens AIK, Ted Hedell, Edsbyns IF, Linus Jönsson, Nässjö IF.